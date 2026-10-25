Matheus Bidu, do Corinthians, admite: 'Desligamos um pouco'

O Corinthians vencia o jogo contra o Vasco até aos 42 minutos do segundo tempo, mas permitiu que o Vasco marcasse dois gols em apenas dois minutos, revertendo o placar e garantindo a vitória por 3 a 2. O atacante Matheus Bidu, autor de um dos gols do Timão, reconheceu que a equipe cometeu um erro grave no fim do jogo.



- Não tem muito o que falar. Infelizmente, desligamos um pouco do jogo, tomamos a virada. Mas não acabou, temos mais seis finais pela frente. A gente acredita, sim. Conta com o apoio da torcida e mais uma vez pedir desculpas para eles.

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O Corinthians ainda tem seis partidas pela frente no Brasileirão, que Bidu classificou como "finais". O jogador acredita que o time tem condições de escapar da zona de rebaixamento e pediu o apoio da torcida para essa reta final da competição.

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O próximo compromisso do Corinthians será contra o Mirassol, na próxima sexta-feira, em duelo direto na briga para evitar o rebaixamento.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.