O técnico Clarence Seedorf fará sua estreia no comando do Corinthians neste sábado (24), às 18h30, diante do Vasco, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado para tentar recuperar a equipe em meio à crise na temporada, o neerlandês terá pela frente o desafio de iniciar sua trajetória no clube com um resultado positivo.

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Ao longo da carreira como treinador, Seedorf comandou quatro equipes antes de chegar ao Corinthians e apresenta um retrospecto equilibrado em estreias, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O primeiro trabalho foi no Milan, em 2014, quando iniciou sua trajetória à beira do campo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano.

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Em 2016, o neerlandês assumiu o Shenzhen, da China, e estreou com uma vitória por 4 a 2 sobre o Shenxin, pela segunda divisão nacional. Dois anos depois, no Deportivo La Coruña, da Espanha, sofreu sua primeira derrota em uma estreia como treinador, ao perder por 1 a 0 para o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol.

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O último trabalho de Seedorf como técnico foi na seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Na estreia, a equipe africana empatou por 1 a 1 com Comores, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Agora, após mais de sete anos longe da função, o neerlandês retorna à beira do campo com a missão de afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão.

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Carreira de Seedorf como técnico

Milan: início da carreira como treinador

A primeira experiência de Clarence Seedorf como treinador aconteceu no Milan, clube pelo qual construiu parte importante de sua trajetória como jogador. O neerlandês assumiu a equipe italiana em 16 de janeiro de 2014, após a saída de Massimiliano Allegri.

Durante sua passagem, comandou o Milan em 22 partidas, com 11 vitórias, dois empates e nove derrotas, alcançando um aproveitamento de 53%. A equipe marcou 28 gols, sofreu 26 e terminou oito confrontos sem ser vazada.

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Apesar dos números, Seedorf não conseguiu garantir a classificação do clube para as competições europeias. O Milan encerrou o Campeonato Italiano na oitava colocação, com 57 pontos, fora da zona de classificação para a Liga Europa. Em 9 de junho de 2014, o treinador deixou o cargo e foi substituído por Filippo Inzaghi.

Seedorf terá desafios a superar no Corinthians (Foto: Franck Fife / AFP)

Shenzhen FC: passagem pelo futebol chinês

Após deixar o futebol italiano, Seedorf assumiu o Shenzhen FC, da China, em 2016. O treinador foi contratado com a missão de conduzir a equipe à primeira divisão do futebol chinês, mas não conseguiu alcançar o objetivo.

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Em 13 partidas no comando do clube, o neerlandês conquistou três vitórias, quatro empates e sofreu seis derrotas, com aproveitamento de 33,3%. Durante o período, sua equipe marcou 16 gols, sofreu 24 e terminou apenas dois jogos sem ser vazada.

O desempenho ficou abaixo das expectativas da diretoria. O Shenzhen FC não conseguiu o acesso à elite nacional e encerrou a competição na nona colocação. Sem atingir a meta estabelecida, Seedorf deixou o comando da equipe.

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Deportivo La Coruña: rebaixamento no futebol espanhol

Em 2018, Clarence Seedorf recebeu a oportunidade de trabalhar no Deportivo La Coruña, da Espanha. Assim como acontecerá no Corinthians, o treinador assumiu uma equipe que enfrentava dificuldades na tabela e precisava reagir para evitar o rebaixamento.

Entretanto, o neerlandês não conseguiu mudar a situação do clube. Em 16 partidas, conquistou apenas duas vitórias, além de seis empates e oito derrotas, registrando aproveitamento de 25%, o pior de sua carreira como treinador.

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Sob seu comando, o Deportivo La Coruña marcou 14 gols, sofreu 25 e passou apenas três jogos sem ser vazado. A equipe acabou rebaixada no Campeonato Espanhol e, com isso, a diretoria decidiu não renovar o contrato do treinador ao término da temporada.

Clarence Seedorf durante sua passagem como treinador da seleção de Camarões (Foto: Divulgação/Camarões)

Camarões: último trabalho antes do Corinthians

A experiência mais recente de Clarence Seedorf como treinador aconteceu à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. O neerlandês assumiu a equipe africana com a missão de conduzir um novo projeto esportivo e disputar a Copa Africana de Nações.

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Em 12 partidas, Seedorf conquistou quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 47,2%. A seleção marcou 12 gols, sofreu nove e terminou seis confrontos sem ser vazada.

O principal desafio aconteceu na Copa Africana de Nações de 2019, mas a campanha terminou de maneira antecipada. Camarões foi eliminado pela Nigéria nas oitavas de final, resultado que provocou a saída do treinador.