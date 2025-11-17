Escalação do Corinthians: Dorival pode ter novidades para o clássico contra o São Paulo
Treinador observa retornos importantes para o clássico na Neo Química Arena
O Corinthians voltou a trabalhar na manhã desta segunda-feira (17), no CT Dr. Joaquim Grava, de olho no clássico contra o São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para quinta-feira (20).
O volante Maycon, ausente nos dois últimos treinos por conta de uma tendinite no joelho, retomou as atividades no campo. O goleiro Hugo Souza, que sofreu um trauma muscular na coxa esquerda e ficou fora das duas partidas mais recentes e também da convocação para a Seleção Brasileira, participou novamente das movimentações.
A tendência é que Maycon fique à disposição para o clássico, enquanto Hugo será reavaliado nos próximos dias. As informações foram publicadas inicialmente pelo "GE".
Raniele, que teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem, foi desfalque diante do Ceará, não participou do treino em campo e ainda é dúvida para o duelo no Morumbi.
Atividade de Dorival Júnior
A semana corinthiana começou com uma sessão de vídeo na Sala de Preleção Flexform, voltada para instruções táticas. Depois, o elenco realizou um trabalho de força na academia e seguiu para o aquecimento no gramado.
Em seguida, o técnico Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos com foco em movimentações ofensivas e aproveitou a atividade para testar alternativas na equipe que deve iniciar o clássico.
Corinthians no Brasileirão
Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.
Próximos jogos
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
