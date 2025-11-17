Cruzeiro divulga primeira parcial da venda de ingressos para jogo com o Corinthians

A torcida do Cruzeiro já adquiriu 17 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians, domingo (23), às 20h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, conforme parcial divulgada pelo clube celeste na manhã desta segunda-feira (17). A comercialização dos bilhetes teve início na sexta-feira (14), e os torcedores do Timão poderão comprar os ingressos a partir das 20h desta segunda-feira (17).

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes desse confronto, Cruzeiro e Corinthians jogam pela 34ª rodada, na quinta-feira (20). A equipe celeste enfrenta o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). E o Timão fará o clássico contra o São Paulo, às 19h30, na Neo Química Arena.

O Cruzeiro manteve a promoção no preço dos bilhetes para os sócios-torcedores, que pagam valores a partir de R$ 30. Para os torcedores em geral, os preços variam de R$ 110 a R$ 250. Para essa partida, inicialmente, os ingressos para o setor Roxo Superior não serão comercializados para os cruzeirenses, apenas para os corintianos, no valor de R$ 170.

continua após a publicidade

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians será feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos, inclusive os do Corinthians, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

continua após a publicidade

O espaço destinado aos torcedores do Corinthians, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Corinthians: