Em boa fase, Romero se consolida como um dos maiores estrangeiros da história do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 09:34 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0, e avançou à semifinal da Sul-Americana, com gols de Romero, Coronado e Pedro Henrique. O paraguaio abriu o placar e foi destaque do Timão mais uma vez nesta temporada.

Ángel Romero vive grande fase com a camisa do Corinthians. Na temporada, é o vice-artilheiro, com 15 gols, dois a menos do que Yuri Alberto. Em entrevista, o atacante disse que não está acostumado a ser protagonista no clube.

– Ninguém escala o Romero no seu "time ideal". Nem vocês (jornalistas). Estou acostumado a ninguém confiar. Minha trajetória dentro do clube foi assim, quase ninguém confiando. E estou aqui ajudando o time, fazendo gols importantes – declarou o jogador.

Apesar da fala, Romero carrega marcas importantes pelo Corinthians. O paraguaio chegou ao clube em 2014 e passou cinco temporadas. Em 2023, retornou ao Timão após passagens discretas no futebol sul-americano.

Recordes

Ao longo de sete temporadas, Romero acumula 311 partidas como jogador do Corinthians, sendo o estrangeiro com o maior número de jogos pelo clube. Pelo critério geográfico, com 57 gols, o jogador é o maior artilheiro nascido fora do Brasil com a camisa corintiana. Antes, Paolo Guerrero liderava a lista com 54 gols.

Por títulos, Romero conquistou quatro troféus, todos na primeira passagem: Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, além do Campeonato Paulista de 2017 e 2018. Ao lado de Guerrero, é o estrangeiro mais vencedor da história do Corinthians.

Nesta temporada, Romero também se tornou o jogador que mais marcou na Neo Química Arena, com 38 bolas na rede, ultrapassando Róger Guedes com 31. Com os tentos, o atacante está próximo de igualar Jô na artilharia do Corinthians no século XXI. O ex-camisa 7 soma 65 gols, quatro a mais que o paraguaio.

Gols decisivos

Na segunda passagem, o paraguaio fez cinco gols em quatro das seis vitórias no Brasileirão desta temporada. Considerando a reta final do Brasileirão de 2023, o atleta contribuiu com 10 gols nas últimas 11 vitórias do clube.

Além disso, com a chegada do técnico Ramón Díaz, Romero ganhou protagonismo no time e se consolidou como um dos capitães da equipe.