O Corinthians teve um domingo (29) movimentado no CT Dr. Joaquim Grava. Em meio à intertemporada, o atacante Yuri Alberto foi a principal novidade do dia ao iniciar a fase de transição física após lesão na coluna. Enquanto isso, o elenco seguiu a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, previstos para julho.

Yuri Alberto sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, do lado direito, no dia 24 de maio, durante a partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a suspeita era de uma contratura na região lombar, mas exames posteriores confirmaram uma lesão mais grave. O início da transição física representa um avanço importante em sua recuperação.

No campo, o técnico Dorival Júnior comandou o segundo dia de treinamentos da intertemporada. As atividades começaram com trabalhos de força na academia. Em seguida, os jogadores foram ao gramado para exercícios de aquecimento, construção ofensiva com finalizações, além de um coletivo em campo reduzido. O elenco encerrou a manhã com treinos de organização ofensiva.

A programação do Corinthians segue nesta segunda-feira (30), com atividades em dois períodos no CT. O Corinthians volta à campo contra o Red Bull Bragantino no dia 13 de julho, na Neo Química Arena, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o atual 10º colocado.

O Timão volta a treinar nesta segunda-feira (30), em dois períodos, no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians ainda busca por novas contratações

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do atacante Biel, ex-Grêmio e Bahia, que atualmente defende o Sporting, de Portugal. O jogador é uma das opções avaliadas pelo clube para reforçar o setor ofensivo. A diretoria alvinegra tem como prioridade a busca por atacantes de lado, com foco em atletas em fim de contrato ou disponíveis para empréstimo.

— O que nós temos que ter é a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente, ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência — disse o técnico Dorival Júnior em maio.

O Corinthians chegou a negociar com Igor Vinicius, ex-São Paulo, mas o jogador acabou acertando com o Santos. Outro atleta sondado foi David Pastor, do Farense, de Portugal, mas a negociação depende da rescisão do atleta com a equipe