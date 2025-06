De herói a contestado: Memphis enfrenta pressão e polêmicas no Corinthians

Quando chegou ao Corinthians, em setembro do ano passado, Memphis assumiu a missão de liderar a equipe na luta contra o rebaixamento. Em poucos meses, firmou-se como uma das referências do time. Vestindo a camisa 94, foi um dos principais nomes na campanha que tirou o clube alvinegro da zona de rebaixamento e garantiu a classificação para a Libertadores.

Neste ano, a expectativa era que o time mantivesse o ímpeto na competição continental, mas o clube alvinegro foi eliminado ainda na Pré-Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil. Memphis se tornou camisa 10 após exercer uma cláusula de seu contrato, que deixou Garro insatisfeito, e participou da campanha do título do Paulistão, que encerrou um jejum de seis anos sem conquistas do Timão.

Crise fora de campo

Apesar do sucesso, Memphis inicia o segundo semestre como uma incógnita. Pela primeira vez desde que chegou ao Timão, passou a ser contestado pela Fiel. Em um ano menos artilheiro, o jogador vem sendo cobrado pelo desempenho irregular no Brasileirão, em que o time ocupa apenas a décima colocação. O ápice das críticas ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, quando Memphis desperdiçou um pênalti ao tentar uma cavadinha.

Além disso, arrumou briga fora de campo com Neto, apresentador e ídolo do Timão. O holandês citou o ex-camisa 10 do Corinthians na música "São Paulo Freestyle", onde afirmou que o jogador busca criticá-lo para ganhar mais audiência. A resposta veio, com muitos xingamentos por parte do comunicador, e a Fiel se dividiu sobre quem está certo.

Memphis cobrou o Corinthians por uma dívida de R$ 6,1 milhões, que inclui direitos de imagem e uma bonificação pelo título do Paulistão. O holandês chegou a afirmar que não participaria da reapresentação da equipe, que ocorreu neste sábado (28), mas o Timão conseguiu quitar parte das pendências e evitou o atrito.

Memphis vive ano de instabilidade (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Memphis pelo Corinthians em 2024

14 jogos 7 gols 4 assistências 90 minutos para participar de gol 15/35 finalizações no gol 19 passes decisivos 4 grandes chances criadas 19 dribles certos 79% acerto no passe 8 desarmes 18 faltas sofridas Nota Sofascore 7.23

Memphis pelo Corinthians em 2025

28 jogos (24 titular) 6 gols 10 assistências 134 minutos para participar de gol 31/69 finalizações no gol 49 passes decisivos 10 grandes chances criadas 37 dribles certos 79% acerto no passe 15 desarmes 31 faltas sofridas Nota Sofascore 7.20

Foco na temporada

Memphis tem contrato com o Timão até a metade do próximo ano. Apesar dos atritos e do assédio de clubes europeus, o jogador não pretende deixar o clube. A multa rescisória do atacante para equipes do exterior é de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões.

Neste segundo semestre, o Corinthians disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil. No mata-mata, o adversário nas oitavas de final será o Palmeiras, mesmo rival da final do Paulistão.