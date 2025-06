O Corinthians inicia a primeira semana cheia de treinos após os 15 dias de férias do elenco. Os jogadores e reapresentaram no sábado (28), e seguem a preparação para o restante do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (30), o treinamento será no CT Dr.Joaquim Grava.

Agenda

Nesta segunda-feira (30), o Corinthians realizará sua terceira atividade desde a reapresentação do elenco. Após dois dias de treino, a tendência é que Dorival Júnior comece a focar nos treinos táticos visando a próxima rodada da competição nacional.

O Timão segue se preparando para o retorno do Brasileirão, marcado para o dia 13 de julho, quando enfrentará o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. A competição volta após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputado nos Estados Unidos.

Desafio nas quadras

O Corinthians terá compromisso pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta segunda-feira (20), o Timão encara o Tubarão Futsal, às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. O confronto é válido pela décima rodada competição. O jogo terá transmissão do Canal Goat e na LNFTV.

Treinamento da base

As equipes sub-20 e sub-17 do Timão voltarão a treinar visando próximos jogos pelo Brasileirão. Na quarta-feira (2), o Timão terá dose dupla de compromissos. Pelo Sub-17, enfrentará o Atlético-MG, às 15h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. No Sub-20, a partida será contra o Internacional, às 21h30, em Porto Alegre.

O Timãozinho terá compromissos pelo Brasileirão de suas categorias de base (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional