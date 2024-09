Corinthians recebe premiação milionária por vaga na semifinal da Sul-Americana

Jogadores do Corinthians comemoração classificação na semifinal da Sul-Americana (Nelson Almeida/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 08:34 • São Paulo (SP)

Além da grande vitória sobre o Fortaleza, o Corinthians garantiu uma premiação de US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões) pela vaga na semifinal da Sul-Americana. O Timão aguarda o jogo entre Athletico-PR e Racing para conhecer seu próximo adversário.

Em toda a competição, o clube paulista recebeu US$ 3460 milhões (R$ 18,9 milhões) somando os valores arrecadados pela disputa de cada fase e as quatro vitórias obtidas no Grupo F. Mas a equipe comandada por Ramón Díaz sonha com mais.

Caso chega na decisão, o Corinthians garante ao menos US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões) pelo vice-campeonato, mas o valor triplica em caso de título. São valores inegociáveis para um clube que luta para pagar dívidas e seguir arcando com seus compromissos.

O Timão volta à campo para encarar o São Paulo, no domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe também está na semifinal da Copa do Brasil e luta por uma vaga na final do mata-mata doméstico.