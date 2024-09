Ramón Díaz revela planos para Memphis no Corinthians

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Publicada em 25/09/2024

Memphis Depay entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Corinthians em um cenário desafiador. A estreia do atacante holandês aconteceu contra o Atlético-GO, e, apesar do curto tempo em campo, já mostrou que sua presença será importante na reta final da temporada. No entanto, foi no jogo contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, que ele teve uma atuação mais decisiva, participando da jogada do terceiro gol da vitória corintiana por 3 a 0.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, tem claro que o caminho para o sucesso com Memphis é gradativo.

- Memphis está ganhando minutos. É muito importante porque faz muito tempo que ele não jogava - comentou o treinador, destacando o período de inatividade do atacante antes de sua chegada ao clube, a última partida do holandês antes de jogar pelo Corinthians foi no dia 10 de julho.

No entanto, o holandês está mostrando dedicação que tem encantado Ramón Díaz. - Ele é tão inteligente porque está treinando a 100%. Está dando o máximo de si para tentar ficar bem - complementa Díaz.

O plano do técnico é claro: dar tempo ao jogador para se adaptar tanto fisicamente quanto ao ambiente do futebol brasileiro.

- Vamos dar a ele minutos até que esteja 100%. Temos quatro partidas antes da pausa, então, no momento em que pudermos utilizá-lo, vamos utilizá-lo - explica. A estratégia é cuidadosa, mas o treinador sabe que pode contar com o talento do holandês nos momentos decisivos.

Memphis já mostrou sua capacidade técnica ao participar diretamente do terceiro gol contra o Fortaleza. - Resolveu de uma maneira incrível na jogada em que o Pedro fez o gol. Ele tem muito talento - elogia Díaz. A confiança do treinador no atacante é clara, e a expectativa é que ele ganhe ainda mais espaço nas próximas partidas.

Para o treinador, o que mais impressiona é a motivação de Memphis. - Ele está muito bem, está com muita vontade. Gosto porque, apesar da trajetória que ele tem, ele tem vontade. Tem tanta vontade como o Pedro, como todos têm - conclui Díaz, destacando o espírito coletivo e a dedicação do grupo em busca das finais.