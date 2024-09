Após classificação, Romero projeta “finais” do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Romero mira duelo com o São Paulo e classifica como final (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 00:31 • São Paulo (SP)

O Corinthians está classificado para a Semifinal da Sul-Americana. Após superar o Fortaleza, nesta terça-feira (24), com um placar folgado à favor da equipe alvinegra, o autor do primeiro gol da noite, Romero afirmou estar com o foco nas próximas "finais" do Timão. Por outro lado, Igor Coronado, autor do segundo gol revelou a evolução do time.

Mesmo com a vitória e a classificação para a próxima fase da competição, Romero revelou estar com o foco direcionado a próxima "final" contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o qual o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento.

- Feliz de fazer mais um gol na nossa arena. Agora no domingo tem outra final, são finais aqui no Corinthians que vamos disputar até o término do campeonato. Vamos descansar e pensamos no clássico a partir de amanhã - afirmou Romero.

Igor Coronado, autor do segundo gol, exaltou a atuação da equipe na partida e revelou que o Corinthians está mais "encorpado" para os próximos desafios.

- Estamos tentando mudar nossa situação. Nessas duas ou três semanas demos uma encorpada. Agora é procurar buscar a vitória a cada jogo. Sabíamos da mentalidade para entrar hoje. Se esperássemos eles, seria difícil. Primeiro tempo foi muito pegado, mas graças a deus saímos vitoriosos - concluiu o meia.

Sequência

Agora, o Corinthians direciona seu pensamento ao Brasileirão. O Timão irá encarar o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A bola irá rolar no próximo domingo (29), às 16h.