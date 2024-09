Memphis Depay comenta nível do futebol brasileiro: ‘Surpreendeu, mas preciso de mais tempo’

Memphis diz que o futebol brasileiro o surpreendeu (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Memphis Depay atuou por mais 25 minutos pelo Corinthians e teve seu primeiro grande lance com a equipe. Na vitória sobre o Fortaleza, nesta terça-feira (24), o atacante participou do terceiro gol Alvinegro, marcado por Pedro Henrique, e deu sua primeira assistência com a camisa do Timão.

➡️Sem sustos, Corinthians vence o Fortaleza de novo e avança à semifinal da Sul-Americana

Por coincidência, Memphis fez sua estreia, no último sábado (21), também com o placar de 3 a 0 e atuou por 25 minutos na segunda etapa. Assim como na partida pelo Campeonato Brasileiro, o jogador teve a oportunidade de ganhar minutagem em busca de melhor condicionamento físico para a reta final da temporada.

Após a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, o holandês afirmou que o futebol brasileiro o surpreendeu.

- Sobre o nível do futebol aqui, não posso julgar com base em dois jogos e apenas um na Sul-Americana. Acho que jogamos bem. Acho que podemos controlar o jogo ainda mais, mantendo mais a posse de bola. Mas acho que a intensidade hoje foi muito alta. Vi alguns duelos, algumas divididas. Tive uma boa impressão dos dois primeiros jogos, mas preciso de mais tempo para realmente dizer qual é o nível. Mas por enquanto, acho que está bom. Me surpreendeu - afirmou Memphis.

Memphis Depay dá sua primeira assistência pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Sequência

Agora, o Corinthians direciona seu pensamento ao Brasileirão. O Timão irá encarar o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A bola irá rolar no próximo domingo (29), às 16h.