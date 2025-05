Corinthians realiza análise e nega irregularidades na base após denúncias de corrupção

O Corinthians divulgou, na tarde desta segunda-feira (12), nota oficial negando irregularidades nas categorias de base do clube, após análises internas. Nos últimos dias, inclusive, a diretoria alvinegra se reuniu com integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, para prestar esclarecimentos.

O encontro entre as partes resultou no afastamento de Claudinei Alves do comando da base corintiana, segundo nota da organizada. O clube, no entanto, ainda não oficializou a decisão. De acordo com material publicado inicialmente pelo "Ge", as denúncias envolvem, entre outros problemas, a cobrança de propina em contratações de atletas.

Ex-jogador do Corinthians e um dos profissionais envolvidos na gestão das categorias de base, Dinei pediu demissão do cargo e publicou um vídeo nas redes sociais cobrando mudanças internas, além de divulgar os salários de alguns jogadores.

Veja a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimentos sobre as denúncias recebidas pela Diretoria Executiva relacionadas às categorias de base do Clube.

Após reuniões e conversas detalhadas com os envolvidos e uma análise criteriosa das informações que circularam nos últimos dias sobre supostas práticas irregulares na gestão, ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias divulgadas.

A atual gestão do Corinthians manteve uma postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Reafirmamos o compromisso de tratar cada situação com transparência, respeito aos envolvidos e rigor na apuração dos fatos.

O Clube reitera que a formação de atletas é tratada com máxima seriedade e profissionalismo, sempre em alinhamento com os valores institucionais e os princípios de integridade e responsabilidade.

O Corinthians segue firme em seu compromisso de zelar pela transparência e pela credibilidade de suas categorias de base, pilares fundamentais para o futuro do esporte.