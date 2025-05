Corinthians detalha venda dos ingressos para clássico contra o Santos

Segunda-feira, 12 de maio, a partir das 15h – Abertura para não pagantes e PCDs.



Terça-feira, 13 de maio, a partir das 11h – Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.



Terça-feira, 13 de maio, a partir das 13h – Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor com a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e para membros adimplentes do plano Meu Amor.



Terça-feira, 13 de maio, a partir das 15h – Abertura para membros adimplentes do Fiel Torcedor com a partir de 60 pontos, independentemente do plano.



Terça-feira, 13 de maio, a partir das 17h – Abertura para membros adimplentes do Fiel Torcedor com a partir de 40 pontos, independentemente do plano.



Terça-feira, 13 de maio, a partir das 19h – Abertura para membros adimplentes do Fiel Torcedor com a partir de 20 pontos, independentemente do plano.



Quarta-feira, 14 de maio, a partir das 11h – Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor.