O Corinthians vira a chave nesta semana e volta a focar na Copa Sul-Americana com um objetivo claro: superar o trauma da eliminação na temporada passada. Para que isso aconteça, o time precisa conquistar dois bons resultados nas rodadas finais da fase de grupos — ambas fora de casa.

Em 2024, o Corinthians foi eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana pelo Racing Club, o tradicional time da Argentina, que acabou levantando o troféu da edição. No jogo de ida, em Itaquera, a partida terminou empatada por 2 a 2, com dois gols de Yuri Alberto. Na volta, no entanto, veio o banho de água fria: derrota por 2 a 1, de virada, na Argentina, e eliminação.

A equipe eliminada no ano passado é praticamente a mesma que disputa a temporada de 2024. Na ocasião, o time entrou em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez (Romero), Charles (Breno Bidon), André Carrillo (Alex Santana) e Garro (Talles Magno); Memphis Depay (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Todos os jogadores seguem no clube.

Corinthians faz contas

No momento, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a terceira colocação do Grupo F, com cinco pontos em quatro partidas. A liderança é do Huracán, com 10 pontos, seguido pelo América de Cali, com seis. O lanterna é o Racing-URU, que ainda não pontuou. Apenas o líder da chave garante vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra eliminados da Libertadores.

Para avançar de fase na competição, o Timão depende apenas de si: precisa vencer os dois próximos compromissos — contra Racing e Huracán, ambos fora de casa. Com esses resultados, ao menos uma vaga na repescagem estará garantida.

Outra possibilidade é conquistar um empate e uma vitória nas duas partidas restantes. Nesse caso, o cenário ideal envolve uma derrota do América de Cali para o Huracán, na próxima quarta-feira (14). Com esse resultado, o Corinthians dependerá do saldo de gols na última rodada para assegurar a classificação.

O Corinthians ainda alimenta a esperança de terminar a fase de grupos na liderança. Para que isso aconteça, precisa vencer os dois confrontos restantes e torcer por um empate entre Racing e América de Cali na quinta rodada. Nessa combinação de resultados, o Timão pode assumir a ponta da tabela, dependendo do saldo de gols ao final da fase.

Timão precisa se reequilibrar na defesa

Neste ano, o Corinthians sofreu gols em todas as partidas fora de casa na Copa Sul-Americana. Somando todas as partidas, o time não levou gols apenas em uma, justamente na vitória por 1 a 0 contra o Racing-URU, na Neo Química Arena.

O técnico Dorival Jr vinha escalando uma dupla de zaga titular formada por André Ramalho e Cacá, que esteve presente nas vitórias contra Novorizontino (1 a 0) e Internacional (4 a 2), além do empate com o América de Cali (1 a 1). No entanto, o treinador fez uma mudança significativa na última rodada, no confronto contra o Mirassol, trocando André Ramalho por Félix Torres ao lado de Cacá.

O Timão levou cinco gols nos quatro jogos sob o comando de Dorival Júnior. Na temporada toda, o número é ainda pior, e o clube foi vazado 39 vezes em 33 jogos.