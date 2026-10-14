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Crise no ataque do Corinthians coloca zagueiro na artilharia

Gustavo Henrique divide a liderança de gols com Yuri Alberto

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/10/2026 07:00
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Memphis Depay durante partida
Memphis Depay marcou apenas um gol em 23 partidas pelo Corinthians na temporada de 2026 (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

O Corinthians vive uma crise na temporada, que também passa pelo desempenho ofensivo da equipe. Um dos números que evidenciam essa dificuldade é que dois dos três principais artilheiros do clube em 2026 não são atacantes.

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O centroavante Yuri Alberto e o zagueiro Gustavo Henrique dividem a artilharia, com oito gols cada, enquanto o meio-campista André Luiz aparece na sequência, com seis.

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Em 55 partidas disputadas na temporada, o Corinthians marcou 58 gols, média de 1,1 por jogo. A equipe registra 12,9 finalizações por confronto, sendo 4,2 na direção do gol, e precisa de 12,3 tentativas para balançar as redes. Além disso, criou 101 grandes chances, mas apresenta um aproveitamento de apenas 31% nessas oportunidades.

Os números contrastam com a posse de bola média de 57,1% e as 57,3 entradas no terço final por partida. Apesar de conseguir chegar ao campo ofensivo, o Corinthians encontra dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.

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Memphis vive temporada de baixa produção ofensiva

Um dos principais exemplos da dificuldade ofensiva é Memphis Depay. O atacante neerlandês disputou 23 partidas em 2026, sendo 18 como titular, mas marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. O jogador precisa, em média, de 503 minutos para participar diretamente de um gol.

Além da baixa participação em gols, Memphis registra 1,5 finalizações por partida, sendo apenas 0,5 na direção do gol. O atacante também apresenta 35% de aproveitamento nos dribles e 27% de acerto nos cruzamentos. Sua nota média no Sofascore é de 6,53.

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Em contrapartida, Gustavo Henrique, mesmo atuando como zagueiro, soma oito gols e três assistências em 46 partidas. O defensor também apresenta números consistentes em sua função, com 73% de eficiência nos duelos aéreos e nota média de 7,13 no Sofascore.

Outro destaque é André Luiz. O meio-campista disputou 38 partidas, sendo 31 como titular, e acumula seis gols e duas assistências. O jogador apresenta média de 1,1 finalizações por confronto e nota 6,73 no Sofascore.

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A baixa eficiência ofensiva representa um dos principais desafios de Clarence Seedorf, contratado para assumir o comando do Corinthians na sequência da temporada.

Gustavo Henrique
Gustavo Henrique é um dos artilheiros do Corinthians na temporada, com oito gols marcados (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.

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