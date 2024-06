Corinthians é rejeitado por dirigente do Fortaleza, e Augusto Melo sofre nova ‘derrota’

Marcelo Paz recusou o cargo de CEO do Corinthians para permanecer no Fortaleza (Karim Georges/Fortaleza EC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 19:22 • São Paulo (SP)

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz confirmou sua permanência no Tricolor do Pici e recusou uma oferta para assumir o mesmo cargo no Corinthians. Em nota, o dirigente explicou suas razões para permanecer no campeão da Copa do Nordeste.

- Conforme divulgado pela imprensa, fui convidado a assumir o cargo de CEO do Corinthians. Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho dedicado, desenvolvido junto a uma diretoria de extrema competência no Fortaleza, ao longo dos últimos sete anos, em um processo árduo de profissionalização e estabelecimento de equilíbrio fiscal. Entendo que ainda há muito por fazer pelo Tricolor e, por isso, comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza - diz trecho do comunicado.

Com isso, a gestão de Augusto Melo sofre uma nova "derrota" nos bastidores. Após perder o patrocínio da VaideBet, o Corinthians também contou com as saídas de Rozallah Santoro e Fernando Alba, que eram diretores financeiros e de futebol, respectivamente.

No campo, o Timão acumulou o quarto jogo consecutivo sem vitória e segue muito próximo da zona de rebaixamento. A equipe de António Oliveira se prepara para o clássico com o São Paulo, no domingo (16).