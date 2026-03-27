O Corinthians está interessado na contratação do atacante Renê, da Portuguesa, para a temporada. Destaque da equipe lusiana no Campeonato Paulista, o jogador é a bola da vez para reforçar o ataque do Timão após negociações não avançarem por Arthur Cabral.

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A Portuguesa considera Renê um dos principais ativos do elenco e prefere uma negociação definitiva, incluindo valores, tipo de acordo que o Corinthians não realizou em 2026, por conta da "reconstrução financeira" e do esforço para evitar gastos.

A proposta corintiana prevê empréstimo com uma "taxa de vitrine" para a Portuguesa. O argumento do clube é que, com Renê jogando na Série A do Brasileirão e na Libertadores, a valorização do atleta seria maior do que em uma venda imediata.

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Outro obstáculo é o prazo para concluir a negociação. A janela extra dos estaduais se encerra nesta sexta-feira (27), o que exigiria rapidez na formalização do acordo, na documentação do jogador e na realização dos exames médicos para assinatura de contrato.

Renê está na mira do Corinthians (Foto: Divulgação/Portuguesa)

Renê marcou gols importantes no Paulistão, como na vitória da Portuguesa sobre o São Paulo, no Morumbi, que encerrou um jejum de mais de doze anos sem triunfos da equipe contra os grandes do estado.

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O atacante tem 22 anos, iniciou a carreira no Grêmio Pague Menos, time do Ceará, e também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Renê nasceu em Fortaleza e tem 1,83m.

Renê pela Portuguesa:

11 jogos (10 titular) 7 gols 1 assistência 110 minutos para participar de gol 3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol) 1.1 passes decisivos por jogo 30% conversão de grandes chances 3.6 duelos ganhos por jogo 1.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.76

Pelo São José:

78 jogos (61 titular) 21 gols 1 assistência 242 minutos para participar de gol

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Pelo Grêmio Pague Menos:

7 jogos (1 titular)

215 minutos jogados

Geral:

96 jogos (72 titular) 28 gols 2 assistências 214 minutos para participar de gol

Corinthians também procurou Arthur Cabral

O Corinthians estudou a contratação do atacante Arthur Cabral, atualmente em baixa no Botafogo. Segundo Osmar Stabile, presidente do clube, a equipe realiza uma análise financeira para avaliar a possibilidade de arcar com o salário do jogador.

No elenco atual, o Corinthians conta com Yuri Alberto, titular absoluto, e com as opções de Gui Negão e Pedro Raul. O último, pouco aproveitado, chegou a ter negociações para deixar o clube, mas as conversas não avançaram até o momento.

Arthur Cabral enfrenta fase difícil no Botafogo, longe de corresponder às expectativas geradas em sua contratação. Em 2026, problemas físicos têm prejudicado seu rendimento, e o atacante ainda não conseguiu se firmar como titular.

Durante sua passagem pelo Glorioso, Arthur Cabral disputou 40 partidas e marcou seis gols. Na atual temporada, tem apenas um tento anotado, recebendo críticas frequentes da torcida.

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