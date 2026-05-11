Anderson Daronco (RS), árbitro responsável pela arbitragem da vitória do Corinthians diante do São Paulo por 3 a 2 neste domingo (11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, registrou em súmula o arremesso de objetos no campo de jogo.

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O árbitro relatou atraso no reinício do segundo tempo do clássico entre Corinthians e São Paulo por conta da entrada tardia do Corinthians em campo e também pelo arremesso de bobinas de papel vindas da arquibancada norte, onde estava localizada a torcida corintiana. Segundo o registro, os objetos atingiram a meta e ficaram espalhados pelo gramado, prejudicando a visualização das linhas demarcatórias.

— Atraso no segundo tempo de jogo devido à entrada tardia do SC Corinthians e também devido ao arremesso de bobinas de papel no campo de jogo, vindas da arquibancada norte, local onde se encontrava a torcida do SC Corinthians. Tais bobinas de papel atingiram a meta e estavam sobre o campo de jogo, impossibilitando a visualização das linhas demarcatórias. Cabe relatar que houve uma intervenção do capitão do Corinthians para que a torcida parasse de jogar tais bobinas de papel — disse Daronco.

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O juiz ainda destacou que houve intervenção do capitão do Corinthians para pedir que os torcedores interrompessem os arremessos. Além disso, o árbitro informou que, no momento da comemoração do gol do São Paulo, foram lançados em direção aos atletas um vape, um isqueiro e um óculos de sol, sem confirmação de que algum jogador tenha sido atingido.

— Relato que, no momento do gol do São Paulo FC, foram arremessados no campo de jogo, em direção aos atletas do clube que estavam comemorando o gol, um vape, um isqueiro e um óculos de sol. Não foi possível identificar se os mesmos atingiram algum atleta — completou.

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Confronto terminou com vitóriad o Corinthians por 3 a 2 (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Corinthians x São Paulo

O primeiro Majestoso do Brasileirão 2026 terminou com vitória do Corinthians em cima do São Paulo por 3 a 2. O clássico deste domingo (10), em pleno Dia das Mães, esquentou dentro de campo com polêmicas de arbitragem, discussões entre os atletas, e terminou com um resultado importante para o time de Fernando Diniz, que saiu do Z4 após a derrota do Grêmio para o Flamengo. Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Timão. Luciano e Matheuzinho (contra) anotaram para o Tricolor.

Por outro lado, Roger Machado sai pressionado do clássico, mesmo com o time ocupando a quarta posição na tabela, com 24 pontos.

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