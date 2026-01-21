Mesmo com dois de Calleri, São Paulo perde para a Portuguesa no Paulista

O São Paulo foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 2, nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis.

Após grandes movimentações políticas pela tarde, com as renúncias de Julio Casares e de dirigentes poucas horas antes do confronto, o Tricolor precisava separar o futebol do extracampo. Mas, mesmo com dois gols de Calleri, após quase um ano sem marcar por causa de uma cirurgia no joelho, o time perdeu para a Lusa em casa.

Como foi o jogo entre São Paulo x Portuguesa?

O início da partida foi dominado pelo São Paulo, que pressionava bastante. O Tricolor foi a campo com uma escalação alternativa. Lucas Moura, mesmo atuando mais centralizado no meio de campo, aparecia com frequência na área, mas pecava nas finalizações pela falta de força ou por elas esbarrarem na defesa da Portuguesa.

A Portuguesa mal conseguia avançar e via a pressão aumentar a cada minuto. Pelo lado tricolor, Lucca, cria de Cotia, levava perigo e tentava impor seu jogo, mas as jogadas não eram bem concluídas. Nos minutos finais da primeira etapa, a Lusa começou a crescer em produção, criando a primeira oportunidade mais perigosa com João Vitor, que parou na grande defesa do goleiro Rafael.

Com erros de passe e sem conseguir terminar as jogadas, as equipes foram para o intervalo no 0 a 0.

São Paulo e Portuguesa encerraram o primeiro tempo sem gols (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)

No segundo tempo, a Portuguesa voltou mais intensa. Logo aos quatro minutos, Gabriel Pires acionou João Vitor pela direita do ataque. O jogador partiu para cima de Nicolas, driblou o marcador e cruzou para a área. Renê se antecipou, Rafael Tolói não conseguiu acompanhar e o jogador abriu o placar para a Lusa.

Indignada com o gol sofrido, a torcida passou a pedir a entrada de Luciano. Os gritos tomaram conta das arquibancadas e, pouco depois, Hernán Crespo atendeu ao clamor.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Calleri desperdiçou uma chance inacreditável, após Ferreirinha deixar o argentino frente a frente com o gol. Ainda na pressão, mais uma vez o Tricolor quase conseguiu o empate, desta vez com uma cabeçada de Dória e um rebote que parou com Bobadilla.

Depois de crescer de produção, a pressão surtiu efeito. Aos 30 minutos, Calleri marcou o gol de empate. O camisa 9, que tinha passado por cirurgia no joelho e ficou quase toda a temporada passada afastado, encerrou o jejum logo em seu primeiro jogo como titular no ano. O argentino aproveitou jogada individual de Pedro Ferreira e mandou para o fundo da rede. Calleri não marcava desde março de 2025.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Porém, bastaram quatro minutos para a Lusa voltar à frente do placar. Renê foi derrubado na área por Nícolas. A arbitragem marcou pênalti e o próprio jogador foi o responsável pela batida. Portuguesa 2 a 1.

A Lusa continuou pressionando e seguiu criando chances. Aos 43, marcou o terceiro gol. Em jogada de velocidade, Maceió aproveitou o rebote e finalizou de primeira. Rafael ainda tentou defender, mas se atrapalhou no lance.

No final, Calleri voltou a aparecer para tentar recolocar o São Paulo na partida. Já nos acréscimos, o camisa 9 diminuiu a diferença, mas não foi suficiente para evitar a derrota tricolor. Nos acréscimos, Renê, da Portuguesa, ainda foi expulso após carrinho em Luciano, deixando o time com um a menos em campo. Mesmo assim, o resultado se manteve.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo no sábado, dia 24, contra o Palmeiras, em jogo que ocorre na Barueri. Enquanto isso, a Lusa joga na segunda, dia 26, contra o Guarani.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 3 PORTUGUESA

CAMPEONATO PAULISTA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Izabele de Oliveira

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Pires (Portuguesa)

🟥 Cartões Vermelhos: Renê (Portuguesa)

⚽ Gols: Renê (0-1), Calleri (1-1), Renê (1-2), Maceió (1-3), Calleri (2-3)

⚽ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Cédric (Tapia), Rafael Tolói, Dória e Nicolas; Negrucci (Marcos Antônio), Pablo Maia (Bobadilla) e Lucas Moura (Luciano); Lucca (Pedro Ferreira), Ferreirinha e Calleri.

PORTUGUESA (Técnico: Fábio Matias)

Bruno Bertinato; João Vitor (Gustavo Sciencia), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Caio Roque (Eric Botteghin); Zé Vitor (Carlos Lima), Gabriel Pires, Guilherme Portuga; Maceió, Ewerthon (Igor Torres) e Renê.

