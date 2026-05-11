Jogador do Corinthians vira assunto após vitória contra o São Paulo: 'É seleção'
Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2
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A atuação de Breno Bidon na vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3 a 2, neste domingo (10), repercutiu fortemente nas redes sociais. Autor de um dos gols do Timão no Majestoso, o volante foi bastante elogiado por torcedores alvinegros, que destacaram sua personalidade e desempenho no clássico.
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Além do gol marcado no segundo tempo, Breno Bidon chamou atenção pela intensidade na marcação, qualidade na saída de bola e participação nas jogadas ofensivas da equipe comandada por Fernando Diniz.
Nas redes sociais, torcedores afirmaram que o jovem volante tem nível da Seleção Brasileira e que falta um jogador desse ser convocado.
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Veja a repercussão:
O terceiro gol do Corinthians, marcado pelo volante, surgiu após uma jogada trabalhada desde o campo defensivo. Bidon apareceu bem na área para finalizar e ampliar a vantagem do Timão diante da torcida na Neo Química Arena.
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A atuação do meio-campista também reacendeu debates sobre o futuro do jogador. Nos últimos meses, o nome de Breno Bidon passou a ser ligado ao futebol europeu, especialmente após o atleta conseguir cidadania italiana. Mesmo assim, o volante garantiu após a partida que está totalmente focado no Corinthians.
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— Agora eu só penso no Corinthians. Estou muito feliz aqui, só crescendo, sempre com as pessoas me ajudando bastante. O foco total é no Corinthians — afirmou.
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