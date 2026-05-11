menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jogador do Corinthians vira assunto após vitória contra o São Paulo: 'É seleção'

Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 11/05/2026
06:10
Jogador do Corinthians marca gol e abre debate sobre sua convocação na Seleção Brasileira. (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraJogador do Corinthians marca gol e abre debate sobre sua convocação na Seleção Brasileira. (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A atuação de Breno Bidon na vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3 a 2, neste domingo (10), repercutiu fortemente nas redes sociais. Autor de um dos gols do Timão no Majestoso, o volante foi bastante elogiado por torcedores alvinegros, que destacaram sua personalidade e desempenho no clássico.

continua após a publicidade

Além do gol marcado no segundo tempo, Breno Bidon chamou atenção pela intensidade na marcação, qualidade na saída de bola e participação nas jogadas ofensivas da equipe comandada por Fernando Diniz.

Nas redes sociais, torcedores afirmaram que o jovem volante tem nível da Seleção Brasileira e que falta um jogador desse ser convocado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja a repercussão:

O terceiro gol do Corinthians, marcado pelo volante, surgiu após uma jogada trabalhada desde o campo defensivo. Bidon apareceu bem na área para finalizar e ampliar a vantagem do Timão diante da torcida na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️Qual será o destino do Corinthians em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

A atuação do meio-campista também reacendeu debates sobre o futuro do jogador. Nos últimos meses, o nome de Breno Bidon passou a ser ligado ao futebol europeu, especialmente após o atleta conseguir cidadania italiana. Mesmo assim, o volante garantiu após a partida que está totalmente focado no Corinthians.

Corinthians
Breno Bidon comemora seu gol na partida entre Corinthians x São Paulo (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Agora eu só penso no Corinthians. Estou muito feliz aqui, só crescendo, sempre com as pessoas me ajudando bastante. O foco total é no Corinthians — afirmou.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias