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Corinthians aprova Arthur Cabral, mas mantém cautela por 'equilíbrio financeiro'

Timão busca opções no mercado de olho na Libertadores

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/03/2026
04:00
Arthur Cabral é alvo do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraArthur Cabral é alvo do Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, falou pela primeira vez sobre a possibilidade de contratar o atacante Arthur Cabral, que pertence ao Botafogo. A diretoria do Timão consultou a situação do atleta junto a seus representantes visando uma possível contratação na janela doméstica, que vai até 27 de março.

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Segundo Paz, o clube monitora o jogador, mas até o momento não avançou nas negociações com a equipe carioca.

— Conheço a carreira do Arthur Cabral de longas datas. É um centroavante de força, cabeceia bem, também joga bem por baixo, tem gols, uma boa idade. Está dentro da nossa lista de monitoramento, mas não tem algo tão avançado nesse momento. A gente preza muito pelo equilíbrio financeiro e tem um salário que é justo para o perfil do jogador que ele é, vendido do Benfica para o Botafogo por 12 milhões de euros. É um atleta que tem uma história, uma qualificação e um peso no mercado. Está mapeado por nós, mas nada tão avançado nesse momento — disse Marcelo Paz em entrevista à "ESPN", durante o sorteio da Libertadores 2026.

De olho no elenco, o Corinthians visa já uma possível saída de Yuri Alberto, alvo do futebol europeu, na janela internacional do segundo semestre. Atualmente, o técnico Dorival Júnior, além de Yuri, conta com Gui Negão e Pedro Raul, pouco prestigiados.

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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Divulgação)
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Divulgação)

Em baixa no Botafogo

Arthur Cabral vive péssima fase com a camisa do Botafogo, longe de conseguir entregar o que se desejava para sua contratação. Em 2026, a parte física tem pesado ainda mais, e o jogador sequer conseguiu se afirmar no time titular.

Em sua passagem pelo Glorioso, Arthur Cabral soma 40 partidas e apenas seis gols marcados. Na atual temporada, tem apenas um tento anotado e muitas críticas por parte dos torcedores.

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O Botafogo comprou Arthur Cabral do Benfica, de Portugal, por 13 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), podendo chegar a 15 milhões de euros em caso de metas.

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