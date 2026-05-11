Os aplausos e gritos eufóricos para Rodrigo Garro nas arquibancadas da Neo Química Arena tem se tornado cada vez mais comuns. O meia do Corinthians fez mais um grande jogo diante do São Paulo e distribuiu duas assistências na vitória por 3 a 2 no clássico, reforçando ainda mais o papel de protagonista da equipe desde a chegada de Fernando Diniz. O treinador melhorou o desempenho do argentino, que quase dobrou suas participações diretas em gols com apenas metade dos jogos em comparação ao período sem o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Garro chegou ao seu nono jogo com Diniz no Corinthians, todos eles como titular do Timão. Até aqui, foram sete assistências distribuídas, contra três passes e um gol em 18 jogos antes do treinador ser contratado pelo alvinegro. Desses, foi titular em apenas dez deles. A diferença de frequência em campo pode ser percebida na comparação da minutagem do meia para participar de gols pela equipe. Antes 260 minutos para uma ação direta, contra 105 minutos atualmente.

E mesmo com menos partidas, Garro produziu mais grandes chances com Diniz do que sem ele. Foram nove jogadas em nove partidas sob comando do treinador contra quatro em 18 jogos. A média de passes decisivos, que é o passe que leva diretamente a um chute de um companheiro, subiu de 1,2 para 2,9 a cada partida. Os dados são da plataforma de estatísticas Sofascore.

continua após a publicidade

Outros dados de peso, como "ações com a bola", também subiram positivamente, uma média de 41,8 chega a 60,2 a cada jogo disputado. O camisa 8 do Corinthians tem conseguido ser cada vez mais presente no sistema ofensivo e se tornou peça importante para conectar o campo de defesa com os atletas de frente. A fase de construção de jogo é uma das mais importantes para Fernando Diniz e vem sendo aprimorada cada vez mais pelo treinador.

Ao final da partida, Garro comemorou o resultado contra o São Paulo e afirmou que o clássico foi uma oportunidade de demonstrar que o elenco está comprometido em competir no Brasileirão e na Libertadores. A equipe deixou a zona do rebaixamento com o resultado, enquanto já está classificada para o mata-mata do torneio continental.

continua após a publicidade

- Fizemos um bom jogo, estávamos precisando, era um jogo muito importante para nós. Acho que mostramos a força desse grupo nos momentos difíceis, um grupo que sempre coloca o clube e a vontade de vencer na frente. Hoje o triunfo é para nós e para o torcedor também, para que acreditem e fiquem sabem que o grupo quer brigar no Brasileirão, na Libertadores também, então acho que esse jogo serviu para isso também, para mostrar a nós mesmos e à torcida que quando a gente se une esse time é muito grande e tem uma força incrível - disse Garro.

Veja os números de Garro no Corinthians em 2026

Com Fernando Diniz

9 jogos (9 titular) 0 gols 7 assistências 105 minutos para participar de gol 2.9 passes decisivos por jogo 9 grandes chances criadas 1.2 finalizações por jogo (0.3 no gol) 2.6 passes longos certos por jogo 78% de acerto no passe 60.2 ações com a bola por jogo 56% de eficiência nos duelos 1.2 desarmes por jogo 2.9 bolas recuperadas por jogo 2.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.32

Sem Fernando Diniz

18 jogos (10 titular) 1 gol 3 assistências 260 minutos para participar de gol 1.2 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.2 finalizações por jogo (0.7 no gol) 80% de acerto no passe 2.3 passes longos certos por jogo 41.8 ações com a bola por jogo 52% de eficiência nos duelos 0.4 desarmes por jogo 1.7 bolas recuperadas por jogo 1.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.81