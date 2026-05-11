CBF divulga VAR sobre comemoração polêmica em Corinthians x São Paulo

A CBF divulgou o áudio do VAR da vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo no domingo (10), jogo que ficou marcado por um polêmica no primeiro gol são-paulino. Na ocasião, Bobadilla comemora o gol de Luciano fazendo gesto que os jogadores corintianos consideraram obsceno.

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➡️Paz critica decisão do árbitro em lance polêmico do Corinthians com o VAR: 'Não pode'

Na ação, Bobadilla corre fazendo sinal com as mãos em frente à genitália. Vale lembrar que, na atual edição do Brasileirão, dois jogadores do Corinthians, Allan e André, foram expulsos após fazerem gestos obscenos durante jogos com Fluminense e Palmeiras, respectivamente.

No clássico desse domingo, jogadores do Corinthians cercaram Anderson Daronco após o gol reclamando da comemoração do jogador do São Paulo. Daronco, que estava de costas e não viu a cena, pediu que o VAR revisasse:

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— Alguma coisa com gestual de saco? Alguma coisa que o pessoal está falando? O Corinthians está falando que houve uma possível comemoração de mão no saco — diz Daronco.

Na cabine do VAR, Rodolpho Toski Marques revê as imagens e considera que a comemoração de Bobadilla é normal.

— Ele faz com as duas mãos, mas não chega encostar nas partes genitais — diz o responsável pelo VAR de Corinthians x São Paulo. — Ele faz um tipo "raça, vamos!", dá para interpretar como isso, não tem contato nos genitais —, acrescenta Marques.

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Daronco vai ao VAR após polêmica comemoração em gol do São Paulo sobre o Corinthians (Foto: Marco Galvão /Folhapress)

Ainda assim, o árbitro de vídeo pede que Daronco vá ao monitor para decidir por conta própria, uma vez que se trata de "um movimento interpretativo".

Anderson Daronco, então, vai até o vídeo à beira do campo e concorda com o colega de cabine.

— A minha interpretação: ele não toca com as mãos nas suas genitais. Existe uma comemoração de gol, jogadores dessa característica, principalmente estrangeiros, comemoram muitas vezes tipo de situação de raça, de "vamo!", ok?. Vocês interpretam dessa mesma forma? —, indaga Daronco.

Ao que Rodolpho Toski Marques, da cabine, concorda.

— Eu interpreto como você.

O árbitro de campo, então, retorna ao gramado e anuncia no sistema de som da Neo Química Arena a decisão:

— Após revisão, percebo o jogador do São Paulo comemorando o gol. Ele não encosta a mão na sua genitália; ele comemora a situação de raça. Sem cartão — disse Daronco.

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