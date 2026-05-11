Diniz defende 'coragem' de Raniele em jogo de acertos e erros pelo Corinthians

Autor do primeiro gol do Corinthians na Neo Química Arena diante do São Paulo, na vitória por 3 a 2, Raniele também ficou marcado por um erro decisivo no empate momentâneo do Tricolor na reta final do primeiro tempo, quando perdeu uma bola na saída de jogo na grande área e viu Luciano balançar as redes. Apesar da falha, o treinador Fernando Diniz defendeu o jogador e exaltou a postura dele na partida.

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Em entrevista coletiva após o clássico, Diniz destacou que não vê o lance como um erro que prejudique o jogador e que iniba ele de repetir o movimento de saída de jogo característico do estilo de jogo do técnico.

- Não é o tipo de erro que eu condeno no futebol. Eu condeno a falta de vontade e de coragem. E no Raniele nunca falta. Ele foi corajoso para tentar fazer [a saída de bola] e é um erro que se aprende com o erro. Eu estimulei o time a jogar [assim]. A gente tinha feito um ótimo primeiro tempo e é um erro que em treinamentos e em jogos ele nunca tinha cometido. Quando você comete esse tipo de erro, não é para inibir o jogador, é para ele aprender que aquele lance é mais difícil da bola entrar e que a gente sempre fala para evitar o passe frontal. Da minha parte, obviamente que a gente nunca quer que erre. Mas para não errar nunca, é não fazer nunca - declarou o treinador.

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O gol sofrido com a falha de Raniele foi aos 40 minutos da primeira etapa. Logo depois, no intervalor, Fernando Diniz afirmou que teve uma conversa com o elenco para reforçar a postura e não deixar de aplicar o que foi treinado ao longo da semana. O técnico vê o Corinthians cada vez mais próximo daquilo que ele desenha como "ideal" na fase de construção da partida.

- Tanto hoje como contra o Santa Fe, o time está dominando cada vez mais a primeira fase de construção. Então, o time, da minha parte, no intervalo, em relação a esse gol que a gente tomou, foi um estímulo a mais para a gente não se acovardar. Ao contrário, a gente a ideia foi se expor ainda mais, jogar com a confiança, com a coragem que eles têm para fazer nos treinamentos e e fazer nos jogos. A vitória do Corinthians hoje teve muito mérito por conta de ter tido essa coragem - completou.

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Raniele marcou de cabeça para o Corinthians contra o São Paulo. (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Diniz vê jogadores do Corinthians com 'consistência'

A vitória do Corinthians em cima do São Paulo tirou o time da zona do rebaixamento e Diniz voltou a vencer no Brasileirão. o treinador tenta manter a equipe em uma boa fase, assim como fez na Libertadores e já conseguiu se classificar nas oitavas de final. Diante da maratona de jogos, o treinador destacou que tem trabalhado ao lado das áreas de fisiologia e do departamento médico para fazer uma análise completa dos seus atletas e entender quem tem melhores condições de entrar em campo.

Diniz destaca que a palavra final é sempre do atleta e afirmou que vê o elenco corintiano consistente e comprometido com o plano tático e logístico do clube ao longo da sequência de partidas, que envolveram nas últimas semanas o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

- Quem mais me ajuda a definir os times quando são os jogadores. No final das contas, se o jogador dá um feedback negativo, eu ouço e penso em poupar esse ou aquele. [...] Mas pra esse jogo [contra o São Paulo], especificamente, eu estava muito seguro, porque a gente foi recuperando os jogadores de quarta-feira até hoje e eles conseguiram chegaram bem inteiros. [...] Saímos para jogar contra o Peñarol no sábado de manhã e eles voltaram para casa. Na quinta-feira, a gente concentrou depois do Mirassol no próprio clube, a gente viajou dois dias antes, e os jogadores não questionaram. Muito pelo contrário, os jogadores têm uma consciência muito grande. E na véspera [do clássico] todo mundo estava no prédio de recuperação, inteiros para jogar. Então, o nível de comprometimento desses jogadores é exemplar - finalizou o treinador.