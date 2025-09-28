Veja: Yuri Alberto bate pênalti ‘inacreditável’ contra Flamengo na casa do Corinthians
Pênalti foi marcado aos 11 minutos do primeiro tempo
Yuri Alberto desperdiçou a chance que o Corinthians teve de abrir o placar contra o Flamengo na Neo Química Arena lotada e borbulhante. Após Breno Bidon ser derrubado dentro da área, o Corinthians recebeu um pênalti a seu favor e colocou nos pés de Yuri Alberto a chance de abrir o placar do jogo
O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca, e o goleiro Rossi defendeu facilmente, ainda debochando do jogador após o lance. Veja;
Yuri Alberto erra cavadinha e entrega defesa de pênalti para Rossi
Escalações de Flamengo e Corinthians
O Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Roual, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.
Por sua vez, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X FLAMENGO
25ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming pago); Record (Tv aberta); Cazé TV (Youtube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Qual é o peso da partida para Corinthians e Flamengo
Corinthians vem de uma derrota por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro. Na sexta-feira (26), membro de torcidas organizadas foram ao CT Dr. Joaquim Grava protestar contra as últimas atuações da equipe.
O Flamengo vive uma fase completamente diferente. Na quinta-feira (25), o clube foi derrotado por 1 a 0 para o Estudiantes, na Argentina, mas venceu nos pênaltis e está nas semifinais da Libertadores. A equipe comandada por Filipe Luís lidera o Brasileirão.
