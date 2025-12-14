Hugo Souza brilha nos pênaltis, e Corinthians está na final da Copa do Brasil

No sufoco, o Corinthians está em sua sétima final da Copa do Brasil. O Timão bateu o Cruzeiro após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal e ficar a um pênalti da desclassificação. Hugo Souza, porém, pegou os pênaltis de Gabigol e Wallace, e Breno Bidon marcou o gol do 5 a 4 que rendeu ao time paulista a vaga na decisão. Na final, o time vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Vasco.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.

Precisando de dois gols para sair de São Paulo classificado, o Cruzeiro tomou a iniciativa. Controlava o jogo, tentava construir jogadas ofensivas, mas esbarrava na marcação alvinegra.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians ameaçava nas bolas paradas e nos contra-ataques. Até que o Cruzeiro conseguiu uma escapada rápida pela esquerda, a bola chegou em Matheus Pereira na área, que acertou um voleio que tinha destino certo, mas a bola parou em uma linda defesa de Hugo Souza. Minutos mais tarde. Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge na área. O centroavante cruzeirense obrigou Hugo Souza a mais uma boa defesa. Sinisterra, aposta do técnico Leonardo Jardim, saiu machucado. Arroyo entrou em seu lugar.

Memphis durante o primeiro de Corinthians x Cruzeiro (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Mosaico da torcida do Corinthians provoca Inter e relembra títulos da Copa do Brasil

Aos 40 minutos, porém, não teve jeito. William acionou Christian na direita. Ele cruzou, Arroyo se antecipou a Matheuzinho e cabeceou sem chance para Hugo Souza. O gol acordou o Corinthians, mas o time seguia com dificuldade em criar jogadas ofensivas. E as equipes foram para o intervalo com o Cruzeiro vencendo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Dorival Júnior veio com uma mudança importante para o segundo tempo. O técnico do Corinthians tirou Carrillo e colocou Rodrigo Garro e sacou Martínez para a entrada de Raniele. Mas a partida recomeçou com a mesma tônica do primeiro tempo. E o Cruzeiro ampliou a vantagem aos sete minutos. Kaio Jorge escapou livre atrás da zaga dos donos da casa e rolou para Arroyo marcar novamente. A alegria cruzeirense durou pouco. Aos 11 minutos, André Ramalho escorou cobrança de falta de Maycon e Matheus Bidu cabeceou para diminuir o placar.

O gol deu novo ânimo aos donos da casa, que passaram a pressionar o goleiro Cássio, sobretudo com as bolas paradas, agora sob a responsabilidade de Rodrigo Garro. Em uma dessas cobranças de escanteio, a zaga do Cruzeiro deixou Bidu livre, e o lateral acertou o travessão após linda bicicleta.

Cássio em ação contra o Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O Cruzeiro, que dominava o jogo, ficou perdido em campo, enquanto o Corinthians explorava a velocidade de Yuri Alberto para tentar ficar com a bola no campo de ataque.

Após a metade do segundo tempo, as duas equipes passaram a controlar a posse sempre que tinham a bola, evitando correr riscos desnecessários. Em uma última tentativa de empatar o jogo e evitar os pênaltis, Dorival tirou o volante Maycon e colocou o atacante Vitinho. No final, o Timão voltou a pressionar. Nos acréscimos, Leonardo Jardim colocou Gabigol no lugar de Kaio Jorge, Wanderson no lugar de Arroyo e Wallace na vaga de Matheus Henrique. Só que as mudanças não surtiram efeito e a decisão foi para os pênaltis.

Matheus Pereira abriu as cobranças e marcou. Yuri Alberto bateu o primeiro para o Corinthians, e Cássio defendeu. Wanderson colocou o Cruzeiro em vantagem e Memphis marcou o primeiro para os donos da casa. William cobrou e fez 3 a 1 para o Cruzeiro. Garro foi para a bola fazer a terceira cobrança do Corinthians e diminuiu para 3 a 2. Lucas Silva marcou o quarto do Cruzeiro e jogou a pressão para Vitinho, que não podia errar. O atacante cobrou no cantinho e marcou o terceiro do Timão. Gabigol precisava marcar para colocar o Cruzeiro na final, mas cobrou fraco e Hugo Souza defendeu. Gustavo Henrique cobrou na sequência, empatou em 4 a 4 e levou a decisão para as cobranças alternadas.

Wallace, que entrou nos acréscimos, cobrou mal e Hugo Souza defendeu. Breno Bidon foi para a cobrança e marcou o gol da classificação, fazendo a Neo Química Arena explodir em êxtase.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 (5) X 2 (4) CRUZEIRO

SEMIFINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: domingo, 14/12/2025 - 18H

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Arroyo, aos 40' do 1ºT e aos 7' do 2ºT (CRU); Matheus Bidu, aos 11' do 2º T (COR)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Silva (CRU); André Ramalho e Breno Bidon (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🏁VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez (Raniele), Maycon (Vitinho), Carillo (Garro) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique (Wallace) e Matheus Pereira; Sinisterra (Arroyo (Wanderson)) e Kaio Jorge (Gabigol).