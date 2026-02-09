Carnaval em BH faz Atlético-MG x Corinthians ser disputado sem torcida no Brasileirão Feminino; entenda
Jogo na Arena MRV acontece na sexta-feira, às 21h, com portões fechados
- Matéria
- Mais Notícias
De volta à elite do futebol feminino, o Atlético-MG fará sua estreia no Brasileirão Feminino de 2026 na próxima sexta-feira (13), às 21h, contra o Corinthians, na Arena MRV. Apesar da expectativa pelo retorno das Vingadoras à primeira divisão, a partida será disputada sem a presença de público.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Atlético-MG retoma base feminina e vai disputar o Brasileiro Sub-20
Futebol Feminino02/02/2026
- Futebol Feminino
Goleira do Atlético-MG critica gramado em jogo pela Copa do Brasil Feminina; veja imagens
Futebol Feminino16/09/2025
- Futebol Feminino
Presidente da CBF parabeniza Palmeiras e Corinthians pela Supercopa: ‘Temos que tratar bem o futebol feminino’
Futebol Feminino08/02/2026
A decisão foi tomada em razão do Carnaval de Belo Horizonte, que mobiliza grande parte do efetivo de segurança da cidade e inviabiliza a liberação de torcedores no estádio. Com isso, o confronto acontecerá com portões fechados, em medida preventiva adotada pelas autoridades locais.
A partida faz parte da 1ª rodada do Brasileirão Feminino, que abre oficialmente a temporada de 2026, reunindo 20 clubes na disputa por vagas na fase decisiva e na luta contra o rebaixamento. Atlético-MG e Corinthians terá transmissão exclusiva do Sportv (canal fechado).
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino
O Brasileirão Feminino 2026 contará com a participação de 20 clubes nesta primeira fase. Disputam a competição: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto-MT, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.
Jogos da 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026
- 12/02 (quinta-feira)
Mixto-MT x Flamengo – 21h – Estádio Dutrinha
- 13/02 (sexta-feira)
Palmeiras x América-MG – 21h – Arena Barueri
Atlético-MG x Corinthians – 21h – Arena MRV
- 14/02 (sábado)
Fluminense x Vitória – 15h – Estádio Moça Bonita
Botafogo x Juventude – 16h – Estádio Nilton Santos
Bahia x Cruzeiro – 18h – Estádio de Pituaçu
- 15/02 (domingo)
Bragantino x Ferroviária – 17h – CPD Atibaia
- 16/02 (segunda-feira)
Santos x Grêmio – 19h – Vila Belmiro
Internacional x São Paulo – 20h – Sesc Campestre
➡️ Anny Marabá retorna ao Atlético-MG e fala em continuidade: 'Me sinto em casa'
- Matéria
- Mais Notícias