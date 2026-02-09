De volta à elite do futebol feminino, o Atlético-MG fará sua estreia no Brasileirão Feminino de 2026 na próxima sexta-feira (13), às 21h, contra o Corinthians, na Arena MRV. Apesar da expectativa pelo retorno das Vingadoras à primeira divisão, a partida será disputada sem a presença de público.

continua após a publicidade

A decisão foi tomada em razão do Carnaval de Belo Horizonte, que mobiliza grande parte do efetivo de segurança da cidade e inviabiliza a liberação de torcedores no estádio. Com isso, o confronto acontecerá com portões fechados, em medida preventiva adotada pelas autoridades locais.

A partida faz parte da 1ª rodada do Brasileirão Feminino, que abre oficialmente a temporada de 2026, reunindo 20 clubes na disputa por vagas na fase decisiva e na luta contra o rebaixamento. Atlético-MG e Corinthians terá transmissão exclusiva do Sportv (canal fechado).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino 2026 contará com a participação de 20 clubes nesta primeira fase. Disputam a competição: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto-MT, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

Jogos da 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026

12/02 (quinta-feira)

Mixto-MT x Flamengo – 21h – Estádio Dutrinha

Mixto-MT x Flamengo – 21h – Estádio Dutrinha 13/02 (sexta-feira)

Palmeiras x América-MG – 21h – Arena Barueri

Atlético-MG x Corinthians – 21h – Arena MRV

Palmeiras x América-MG – 21h – Arena Barueri Atlético-MG x Corinthians – 21h – Arena MRV 14/02 (sábado)

Fluminense x Vitória – 15h – Estádio Moça Bonita

Botafogo x Juventude – 16h – Estádio Nilton Santos

Bahia x Cruzeiro – 18h – Estádio de Pituaçu

Fluminense x Vitória – 15h – Estádio Moça Bonita Botafogo x Juventude – 16h – Estádio Nilton Santos Bahia x Cruzeiro – 18h – Estádio de Pituaçu 15/02 (domingo)

Bragantino x Ferroviária – 17h – CPD Atibaia

Bragantino x Ferroviária – 17h – CPD Atibaia 16/02 (segunda-feira)

Santos x Grêmio – 19h – Vila Belmiro

Internacional x São Paulo – 20h – Sesc Campestre

➡️ Anny Marabá retorna ao Atlético-MG e fala em continuidade: 'Me sinto em casa'