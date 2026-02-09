Com Carrillo no DM, Corinthians retoma aos treinos após derrota no dérbi

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (09) após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pelo Paulistão, e já iniciou a preparação para o duelo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Carrillo, novamente fora de campo, segue como dúvida para o confronto.

O foco do dia dos atletas foi a recuperação física após o clássico. Alguns jogadores aproveitaram para realizar trabalhos específicos na academia, de olho no fortalecimento muscular e prevenção de lesões.

O elenco retoma os treinos em campo na manhã desta terça-feira (10), sob o comando do técnico Dorival Júnior, que começará a definir a equipe titular para enfrentar o Red Bull Bragantino, que será disputado na próxima quinta-feira (12), às 20h, na Neo Química Arena. O treinador terá à disposição grande parte do elenco titular, mas ainda precisa avaliar a situação de atletas com desgaste físico.

Carrillo, que já havia ficado fora da partida contra o Capivariano, pelo Paulistão, novamente desfalcou o Timão, desta vez contra o rival alviverde. O peruano se recupera de um incômodo no músculo adutor da perna direita e realizou tratamento interno.

Carrillo é dúvida para o próximo jogo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Calendário do Corinthians

Após enfrentar o Red Bull Bragantino, o Corinthians terá duelo decisivo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro, às 20h30, fora de casa. Com a derrota para o Palmeiras, o Timão não garantiu vaga na próxima fase do torneio regional, mas depende de uma vitória simples para avançar. Em caso de empate ou derrota, dependerá de uma combinação de resultados.

Se o Corinthians avançar, o calendário deve ser ajustado para incluir as datas dos jogos eliminatórios do torneio.

Veja abaixo os jogos:

SCCP x Bragantino - 12/02 – 20:00 - Brasileirão

São Bernardo x SCCP - 15/02 – 20:30 - Paulistão

Athletico-PR x SCCP - 19/02 – 19:30 - Brasileirão

Cruzeiro x SCCP - 25/02 – 20:00 - Brasileirão

SCCP x Coritiba - 11/03 – 21:30 - Brasileirão

Santos x SCCP - 15/03 – 16:00 - Brasileirão

Chapecoense x SCCP - 19/03 – 21:30 - Brasileirão

SCCP x Flamengo - 22/03 – 20:30 - Brasileirão

