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Corinthians: Seedorf não aparece no BID e fica fora contra o Vitória

Clube não concluiu documentação dentro do prazo, e estreia do treinador deve acontecer diante do Vasco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/10/2026 19:25
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Clarence Seedorf sorrindo durante treino de futebol, com boné Nike e jaqueta preta.
Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O técnico Clarence Seedorf não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, não estará no banco de reservas do Corinthians na partida contra o Vitória, marcada para segunda-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro.

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O Corinthians tinha até as 19h desta sexta-feira (16) para regularizar a situação do novo treinador. No entanto, o clube não conseguiu concluir os trâmites necessários e apresentar toda a documentação dentro do prazo, o que impede a presença de Seedorf na partida.

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A expectativa agora é que Clarence Seedorf faça sua estreia no comando do Corinthians no dia 24 de outubro, diante do Vasco da Gama, às 18h30, em São Januário, pela 32ª Campeonato Brasileiro.

Sem o novo treinador à beira do campo, Léo Porto, auxiliar técnico da comissão permanente do Corinthians, e Raony Thadeu, coordenador de Análise e Desempenho, comandam a equipe no confronto contra o Vitória.

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Clarence Seedorf com a comissão técnica do Corinthians durante treino
Léo Porto, auxiliar técnico; Raony Thadeu, coordenador de Análise e Desempenho do Corinthians; e Clarence Seedorf, treinador (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

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A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.

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