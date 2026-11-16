STJD nega recurso do Corinthians e mantém suspensão de Yuri Alberto

O Corinthians teve o recurso negado na tentativa de retirar uma das suspensões aplicadas ao atacante Yuri Alberto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com a decisão, o jogador segue suspenso por duas partidas e será desfalque nos confrontos contra Botafogo e Atlético-MG, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

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Na defesa apresentada ao tribunal, o Corinthians argumentou que outros jogadores protagonizaram lances semelhantes sem receber punições do STJD. O clube buscava reverter uma das suspensões para contar com o atacante em pelo menos um dos próximos compromissos da equipe.

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No entanto, os auditores rejeitaram o recurso por unanimidade, mantendo a punição com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. Com isso, Yuri Alberto permanece fora das duas próximas rodadas da competição.

Yuri Alberto durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão