Corinthians caminha para pior artilharia desde ano da pandemia; veja ranking

O Corinthians caminha para encerrar 2026 com uma das menores marcas de artilharia individual dos últimos dez anos. Até o momento, Yuri Alberto e Gustavo Henrique dividem a liderança entre os goleadores da equipe, com nove gols cada. Caso nenhum jogador ultrapasse essa marca, o clube terá seu pior desempenho nesse quesito desde 2020, ano marcado pela paralisação do futebol em razão da pandemia de Covid-19.

O levantamento considera os gols marcados em cada ano civil, independentemente da temporada oficial das competições. A última vez que o Corinthians terminou um ano com seu principal artilheiro abaixo de dez gols foi justamente em 2020, quando Jô balançou as redes seis vezes.

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Na ocasião, o calendário do futebol brasileiro sofreu alterações significativas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu as competições nacionais em 16 de março, devido ao avanço da pandemia. O Campeonato Brasileiro começou apenas em 8 de agosto e terminou em fevereiro de 2021.

Por isso, embora Jô tenha encerrado a temporada de 2020 com oito gols, apenas seis foram marcados durante aquele ano civil, critério utilizado neste levantamento.

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Desde então, o Corinthians sempre terminou o ano com pelo menos um jogador alcançando a marca de dez gols. Em 2021, o próprio Jô liderou a artilharia com 12. Nos anos seguintes, Róger Guedes e Yuri Alberto assumiram o protagonismo ofensivo.

O melhor desempenho do período aconteceu em 2024, quando Yuri Alberto marcou 31 gols. No ano seguinte, o atacante voltou a liderar o ranking, desta vez com 19 bolas na rede.

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Artilheiros do Corinthians por ano desde 2016

2016: Ángel Romero – 15 gols 2017: Jô – 25 gols 2018: Jadson – 15 gols 2019: Gustagol – 15 gols 2020: Jô – 6 gols 2021: Jô – 12 gols 2022: Róger Guedes – 15 gols 2023: Róger Guedes – 21 gols 2024: Yuri Alberto – 31 gols 2025: Yuri Alberto – 19 gols 2026: Yuri Alberto e Gustavo Henrique – 9 gols cada (até o momento)

Zagueiro divide artilharia com Yuri Alberto em 2026

Em 2026, porém, a situação é diferente. Além dos nove gols de Yuri Alberto e Gustavo Henrique, apenas André Luiz, com seis, e Matheus Bidu, com cinco, conseguiram ultrapassar a marca de quatro gols. A distribuição evidencia a dificuldade da equipe em encontrar jogadores com maior regularidade nas finalizações.

A presença de Gustavo Henrique na liderança também chama a atenção. Mesmo atuando como zagueiro, o defensor marcou a mesma quantidade de gols de Yuri Alberto, principal referência ofensiva do elenco. O camisa 9, entretanto, apresenta uma média superior, com nove gols em 38 partidas, contra nove em 50 jogos do companheiro.

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Veja todos os jogadores do Corinthians que marcaram em 2026

9 gols (38 jogos) - Yuri Alberto 9 gols (50 jogos) - Gustavo Henrique 6 gols (42 jogos) - André Luiz 5 gols (50 jogos) - Matheus Bidu 4 gols (35 jogos) - Kaio César 4 gols (52 jogos) - Breno Bidon 3 gols (43 jogos) - Raniele 3 gols (52 jogos) - Rodrigo Garro 2 gols (17 jogos) - Zakaria Labyad 2 gols (14 jogos) - Kayke Ferrari 2 gols (30 jogos) - Dieguinho 2 gols (23 jogos) - Gui Negão 2 gols (38 jogos) - Pedro Raul 2 gols (31 jogos) - Jesse Lingard 2 gols (43 jogos) - Gabriel Paulista 1 gol (10 jogos) - João Pedro Tchoca 1 gol (26 jogos) - Vitinho 1 gol (17 jogos) - Fabrizio Angileri 1 gol (24 jogos) - Memphis Depay 1 gol (21 jogos) - André Ramalho 1 gol (51 jogos) - Matheuzinho

Elenco do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

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Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão