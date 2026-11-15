Quem é o maior ídolo da história do Corinthians? Vote!

Em diferentes gerações, o Corinthians construiu sua história com grandes jogadores e personagens que marcaram a época no Alvinegro Paulista. Mas, na sua opinião, torcedor, quem é o maior ídolo da história do Timão? Vote na pesquisa do Lance! na enquete abaixo!

Para chegar aos nomes dos cinco jogadores, o Lance! ouviu dez jornalistas, que escolheram seus respectivos top 5. Terminadas as entrevistas, foi montado um ranking geral. Cada primeira colocação valeu cinco pontos, a segunda posição, quatro pontos, a terceira, três pontos, a quarta, dois pontos, e a quinta, um ponto.

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Com isso, foram selecionados como postulantes ao posto de maior ídolo do Fluminense: Sócrates, Marcelinho Carioca, Cássio, Rivellino e Neto.

Ranking dos ídolos do Corinthians - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votos dos jornalistas - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Guilherme Lesnok)

Confira um pouco mais sobre a história dos postulantes a maior ídolo da história do Corinthians

Sócrates

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira ocupa um lugar singular na história do Corinthians e do futebol brasileiro. Entre 1978 e 1984, Sócrates foi o eixo técnico, simbólico e político do Corinthians. Atuando como meio-campista avançado, organizador e finalizador, conduziu o time em um período de reconstrução esportiva e afirmação institucional, tornando-se o rosto mais visível da Democracia Corinthiana. Ao todo, o jogador atuou em 298 oportunidades com a camisa do Timão e marcou 172 gols.

Marcelinho Carioca

Marcelo Pereira Surcin, o Marcelinho Carioca, ocupa um espaço central na história do Corinthians. Entre 1994 e 2001, Marcelinho tornou-se o principal organizador ofensivo do Corinthians, acumulando protagonismo técnico, identificação com a torcida e impacto direto em títulos nacionais e internacionais. O atleta disputou 433 partidas e marcou 206 gols.

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Cássio

Cássio chegou ao Corinthians em janeiro de 2012 e encerrou sua passagem pelo clube com 712 jogos, marca que o coloca como o segundo atleta que mais vestiu a camisa alvinegra, atrás apenas de Wladimir (806). Especialista na marca da cal, tornou-se o maior pegador de pênaltis da história do Timão, com 32 defesas, sendo sete delas só em 2023, seu recorde em uma única temporada. Ao todo, conquistou nove títulos pelo clube.

Rivellino

Rivellino foi o grande camisa 10 do Corinthians entre meados dos anos 1960 e 1974, período em que o clube atravessava uma de suas fases mais longas sem títulos estaduais. Formado nas categorias de base do Parque São Jorge, Rivellino surgiu em um momento de reconstrução do clube e rapidamente assumiu protagonismo. Entre 1965 e 1974, atuou de forma ininterrupta pelo clube, tornando-se o principal jogador do elenco. Nesse intervalo, foi convocado regularmente para a Seleção Brasileira, sendo peça-chave no ciclo que levou ao título mundial de 1970. O jogador conta com 474 a 475 partidas com a camisa do Corinthians e 141 e 144 gols marcados pelo clube.

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Neto

José Ferreira Neto, conhecido como Craque Neto ou apenas Neto, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Principal jogador na conquista do primeiro título brasileiro do clube, ele também venceu o Campeonato Paulista de 1997 pelo Alvinegro. Ao todo, disputou 228 jogos e marcou 80 gols com a camisa do Timão.