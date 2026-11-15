Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Corinthians

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de iniciar a série com o Palmeiras e Fluminense, chegou a vez do Corinthians entrar na disputa. Mas como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Timão. A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Alvinegro Paulista. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente.

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Agora, os torcedores do Peixe terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votos dos jornalistas - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Guilherme Lesnok)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Corinthians, segundo os jornalistas

Ranking dos ídolos do Corinthians - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Mauro Horita/Ag. Paulistão)