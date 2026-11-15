Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Corinthians
Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores do Timão em enquete
O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de iniciar a série com o Palmeiras e Fluminense, chegou a vez do Corinthians entrar na disputa. Mas como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Timão. A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.
A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Alvinegro Paulista. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente.
Agora, os torcedores do Peixe terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular.