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Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Corinthians

Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores do Timão em enquete

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/11/2026 07:00
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Quem é o maior ídolo do Corinthians
Quem é o maior ídolo do Corinthians - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Rodolpho Machado, Daniel Augusto Jr, Irmo Celso, J.B Scalco /Placar / Daniel Augusto Júnior / Agência Corinthians)

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de iniciar a série com o Palmeiras e Fluminense, chegou a vez do Corinthians entrar na disputa. Mas como fazer isso de forma mais justa? Ouvimos dez jornalistas que elegeram os cinco maiores ídolos da história do Timão. A decisão sobre o maior de todos será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Alvinegro Paulista. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente.

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Agora, os torcedores do Peixe terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votos dos jornalistas
Votos dos jornalistas - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Guilherme Lesnok)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Corinthians, segundo os jornalistas

Ranking dos ídolos do Corinthians
Ranking dos ídolos do Corinthians - (Foto: Arte Lance! / Gemini / Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Vote aqui para escolher o maior ídolo da história do Corinthians!

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