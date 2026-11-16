O Corinthians utilizou suas redes sociais para lamentar a morte de Dino Sani, aos 94 anos, na noite deste domingo (15). O ex-volante, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958, teve passagem pelo clube paulista como jogador e treinador.

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Dino Sani defendeu o Corinthians entre 1965 e 1968, período em que disputou 117 partidas e integrou o elenco campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1966. Após encerrar a carreira como atleta, em 1968, permaneceu ligado ao clube e assumiu o comando técnico da equipe entre 1969 e 1970.

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Nascido em 1932, Dino Sani participou de apenas uma edição da Copa do Mundo, justamente a de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial, na Suécia. O ex-volante foi titular nas duas primeiras partidas da competição, contra Áustria e Inglaterra, mas sofreu uma lesão e acabou perdendo a posição para Zito, que permaneceu na equipe durante a campanha do título.

Em publicação oficial, o Corinthians prestou homenagem ao ex-jogador e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores.

Dino Sani defendeu o Corinthians como jogador entre 1965 e 1968 (Foto: Divulgação)

Veja a nota completa do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, aos 94 anos, ocorrido neste domingo (15).

Como jogador, o ex-volante vestiu a camisa alvinegra entre 1965 e 1968, disputando 117 partidas e integrando a equipe campeã do Torneio Rio-São Paulo de 1966.

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Após encerrar sua carreira como atleta, em 1968, Dino Sani deu continuidade à sua ligação com o Timão à beira do campo, assumindo o comando técnico da equipe entre 1969 e 1970.

Pela Seleção Brasileira, Dino foi campeão mundial em 1958.

Neste momento de tristeza, o Clube se solidariza com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto a todos."