Quanto o Corinthians terá que pagar ao Al-Hilal para ficar com Kaio César?

Titular do Corinthians sob os comandos de Dorival Júnior, Fernando Diniz e Clarence Seedorf, o atacante Kaio César ainda não tem permanência garantida no clube para a próxima temporada. O jogador possui contrato de empréstimo com o Timão até o final de 2026, e sua continuidade depende de um acordo para a aquisição em definitivo.

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Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Alvinegro terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

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O atleta de 22 anos foi revelado pelo Coritiba e estreou no time profissional em 2022, quando disputou 36 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, onde entrou em campo em 47 jogos, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências.

Quando chegou ao Corinthians, o atacante estreou na final da Supercopa Rei e começou com o pé direito. Kaio César entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Yuri Alberto, autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

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Kaio César tem permanência incerta no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Os números de Kaio César pelo Corinthians em 2026

Contratado pelo Corinthians em 2026, Kaio César disputou 35 partidas com a camisa alvinegra, sendo 21 como titular. Nesse período, o atacante marcou quatro gols e distribuiu três assistências, com média de uma participação direta em gol a cada 301 minutos em campo. O jogador também registra nota média de 6,93 no Sofascore.

Além das participações em gols, Kaio César apresenta números na criação de jogadas ofensivas. O atacante registra média de um passe decisivo por partida e acumula quatro grandes chances criadas. Nas finalizações, são 1,5 tentativas por jogo, sendo 0,5 em direção ao gol.

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Nos confrontos diretos, Kaio César soma 2,2 dribles certos por partida, com aproveitamento de 58%, além de vencer, em média, seis duelos e sofrer 2,3 faltas por jogo. Nos cruzamentos, entretanto, o atacante apresenta aproveitamento de 25%.