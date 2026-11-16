O gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar, criticou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de manter a suspensão de Yuri Alberto por duas partidas. O dirigente demonstrou insatisfação com o resultado do julgamento e classificou a punição como exagerada. Com o recurso negado, o atacante será desfalque contra Botafogo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

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— O Corinthians está completamente incomodado, não está de acordo com uma decisão totalmente exagerada, com um lance que foi fora de campo. Já tivemos outros casos no próprio Campeonato Brasileiro onde atletas chutaram a bandeira de forma mais agressiva do que a dele e não foram punidos, nem sequer foram denunciados — afirmou Julio Cesar.

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O argumento apresentado pelo Corinthians no recurso foi justamente a existência de episódios semelhantes que não resultaram em suspensões. No entanto, por unanimidade, os auditores mantiveram a punição com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

Yuri Alberto durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Julio Cesar questiona pressão sobre arbitragem e STJD

Durante o pronunciamento, o dirigente também criticou o que considera uma pressão externa sobre a arbitragem e o tribunal. Segundo ele, manifestações que apontam um suposto favorecimento ao Corinthians estariam contribuindo para decisões mais rigorosas contra o clube.

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— Nós estamos vendo alguns movimentos que falam de ajuda ao Corinthians, e acho que isso tem pressionado a arbitragem, pressionado o tribunal a ter medidas mais exageradas e mais severas com o Corinthians. Isso tem incomodado a gente demais — declarou.

Julio Cesar também questionou a diferença de tratamento entre jogadores de diferentes equipes. Na avaliação do dirigente, situações semelhantes tiveram consequências menos severas, enquanto Yuri Alberto acabou suspenso em um momento decisivo da temporada.

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— A gente acredita que não tem sido justo. Às vezes, algumas coisas que têm acontecido têm sido dois pesos e duas medidas. Infelizmente, perdemos um atleta importante para a reta final do campeonato, atleta que vai fazer muita falta. Claro que nós temos reposição para isso — acrescentou.

Por fim, o gerente de futebol reforçou que o Corinthians se considera prejudicado pela decisão e afirmou que o clube não pretende deixar o episódio sem contestação.

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— O Corinthians não está de acordo com isso e se sente totalmente prejudicado com uma decisão dessa que não se justifica — concluiu.