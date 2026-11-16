O volante Raniele demonstrou irritação com as notícias envolvendo os bastidores do Corinthians. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), o jogador rebateu rumores sobre um possível desgaste na relação do elenco com Memphis Depay, criticou as acusações de falta de comprometimento dos atletas e comentou os atrasos salariais enfrentados pelo clube.

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O meio-campista afirmou que o ambiente entre os jogadores é tranquilo e negou qualquer problema de relacionamento com o atacante neerlandês. Raniele também criticou a circulação de informações que, segundo ele, não correspondem ao cotidiano do grupo.

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— É bom que se para de inventar essas merdas que o pessoal fala e vocês começam a ouvir diretamente de nós. Ninguém tem nada com o Memphis. Eu não sei de onde vocês ouvem. Um jogador quer que o cara entre para ser vaiado? Pelo amor de Deus... E, se a gente não se desse bem com ele, vocês acham que eu falaria aqui? É lógico que não. Nossa relação é boa. É um cara extraclasse, que nos ensina todo dia. É bom vocês estarem aqui e comprovarem — disse.

O volante ainda destacou a importância da presença dos jornalistas no dia a dia do clube para que os próprios jogadores possam esclarecer situações relacionadas ao ambiente interno.

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— Minha relação e do elenco com o Memphis é totalmente tranquila. Particularmente, é muito bom atuar com ele, é um cara com quem aprendo todo dia. É bom vocês (jornalistas) estarem mais aqui e a gente falar com vocês, porque se estanca o tanto de invenção que existe lá fora e vocês podem ver o que realmente acontece aqui — explica.

Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Raniele rebate acusações de corpo mole no Corinthians

Outro assunto abordado pelo jogador foi a situação financeira do Corinthians, que acumula pendências salariais com o elenco. Apesar dos atrasos, Raniele garantiu que a preocupação dos atletas está concentrada na campanha do time no Campeonato Brasileiro e no risco de rebaixamento.

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— Questão de salário, já deixamos meio de lado. Vamos resolver isso depois. Lógico que precisamos que o clube honre com as suas dívidas, mas a posição (na tabela) nos incomoda muito mais. O fato de estarmos correndo esse risco (de rebaixamento) com o Corinthians já é uma vergonha para a nossa carreira. Estamos muito mais preocupados com a campanha e a posição em que estamos do que com os débitos que o Corinthians tem — detalha.

O volante também se mostrou incomodado com comentários que associam o desempenho da equipe à falta de pagamento. Para contestar essa interpretação, citou jogadores que estão antecipando etapas de recuperação ou atuando com problemas físicos.

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— O que dói é algumas pessoas falarem que a gente está com corpo mole porque não recebe. Eu, uma lesão que era para (recuperar em) seis semanas, com 22 dias eu já estava treinando em campo. O Garro estirou o colateral e já está fazendo trabalho com bola. O Gabriel estava com a perna roxa gigantesca e já está treinando com bola. O Bidu está para fazer uma cirurgia depois do campeonato. Tem gente jogando cheio de dor no joelho — comenta.

Por fim, Raniele mencionou uma jogada de Fabrizio Angileri no empate sem gols com o São Paulo, quando o lateral evitou um gol adversário. Na avaliação do volante, o lance demonstra que os problemas financeiros não interferem na dedicação dos atletas durante as partidas.

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— E a gente ainda tem que ouvir que tal gol dos caras é porque a gente não quis correr. Vocês acham que, se a gente não quisesse se entregar, o Angileri estava correndo naquela bola para salvar o gol contra o São Paulo? Impossível. Vocês acham que, na hora que o lance acontece, o cara fala "não vou tirar porque os caras não pagaram mês passado"? Não existe isso. Isso incomoda muito mais do que uma lesão — conclui.