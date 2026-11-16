Corinthians: Seedorf ganha reforços antes de enfrentar o Botafogo

O Corinthians concluiu, na manhã desta segunda-feira (16), o nono dia de treinamentos durante a pausa para a última Data Fifa da temporada. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Clarence Seedorf comandou atividades táticas voltadas ao confronto contra o Botafogo, marcado para quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A atividade começou com exercícios de ativação na academia, seguidos de aquecimento no gramado e trabalhos de troca de passes com movimentação. Na sequência, Seedorf organizou um exercício de posse de bola com orientações táticas e uma atividade de dez contra dez. O treinamento terminou com um jogo em campo reduzido.

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A imprensa teve acesso à parte inicial das atividades, mas precisou deixar o CT após o início dos trabalhos táticos comandados pela comissão técnica.

Corinthians se prepara para enfrentar o Botafogo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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Uma das principais novidades foi a presença de Rodrigo Garro em atividades com bola ao lado dos companheiros. O meio-campista iniciou o processo de transição física e participou parcialmente do treinamento. Apesar da evolução, ainda deve ser desfalque diante do Botafogo.

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Outra novidade foi Raniele, que participou normalmente das atividades com o restante do elenco. O volante está recuperado de uma cirurgia no joelho direito para correção de uma lesão no menisco e deve ficar à disposição.

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Já o zagueiro Gabriel Paulista, recuperado de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda, participou da parte inicial do treinamento. O defensor segue em processo de retomada das atividades com o grupo.

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O Corinthians enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30, em confronto importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.