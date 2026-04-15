A Polícia Civil de São Paulo indiciou dois torcedores da Portuguesa que proferiram ataques racistas contra o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em fevereiro.

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Inicialmente, os nomes foram identificados pela Portuguesa que, segundo o próprio clube, excluiu os envolvidos do quadro associativo e encaminhou as informações à Polícia.

O caso vinha sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) de São Paulo. Agora, o relatório será encaminhado ao Ministério Público. A pena prevista em lei pode variar entre dois a cinco anos de prisão.

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Hugo Souza foi o grande herói da vitória do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Relembra o caso envolvendo Hugo Souza

As equipes se enfrentavam no Estádio do Canindé em jogo único pelo Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o herói daquela partida ao defender duas cobranças de pênaltis.

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan Esportes", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

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No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram que os dois, que estavam no alambrado ofendendo o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

Veja abaixo a nota divulgada pela Portuguesa à época:

A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.

Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades.

Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório.

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