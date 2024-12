Corinthians planeja lucro milionário com venda de jogadores em 2025

O Corinthians começa a se preparar para 2025. Nesta sexta-feira (6), a direção do clube apresentou o plano orçamentário para o próximo ano, que será analisado e votado pelo Conselho Deliberativo a partir da semana que vem.

No documento, o Timão declarou que pretende arrecadar R$ 181 milhões com a venda de jogadores na próxima temporada. O clube estabeleceu a meta de alcançar um superávit de R$ 34 milhões até o final do ano.

Neste ano, o clube alvinegro obteve um lucro de R$ 373 milhões com a venda de jogadores. Na temporada passada, o Corinthians negociou Wesley, por R$ 110 milhões, sendo que o clube detinha 70% dos direitos federativos do atleta, além de Carlos Miguel, por R$ 23 milhões, Fausto Vera, por R$ 22 milhões, e Raul Gustavo, por R$ 1,1 milhão

No começo do ano, o volante Gabriel Moscardo foi vendido para o PSG, da França, por R$ 107 milhões, entre outros jogadores. Mesmo assim, o Corinthians prevê fechar o ano com um déficit de R$ 237 milhões ao final deste ano.

Jovens em alta no Corinthians

Com a intenção da direção, o torcedor começa a se preocupar com quais jogadores devem ser negociados pelo Timão. O atacante Yuri Alberto, de 23 anos, é o artilheiro do Brasileirão com 14 gols e começa a ser observado por times de fora do país.

O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Yuri Alberto já declarou que tem o sonho de jogar na Inglaterra e que aceita conversar sobre propostas desde que elas também sejam boas ao clube alvinegro.

— Tenho sonho de jogar na Europa. Fiquei no Zenit e acabei voltando porque não poderia jogar torneios europeus, por causa da guerra. Tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se surgir alguma coisa que beneficie o clube e a mim, a gente está aberto. A prioridade é a Inglaterra. Acho que casa com meu estilo de jogo - disse o jogador em entrevista ao Apito Final, programa da "Bandeirantes".

Por outro lado, Augusto Melo afirma que não pretende negociar o jogador. Em entrevista ao "Zona Mista do Hernan", o presidente do Corinthians admitiu que há procura de outros times por ele, mas declarou que o atleta deve permanecer no Timão.

Yuri Alberto é o artilheiro do Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

— Agora está aparecendo novamente (clubes interessados), ninguém esquece de jogar futebol, ainda mais o Yuri. Sabíamos que mais cedo isso iria acontecer e é o que está acontecendo, para a nossa felicidade como corinthiano e para ele como atleta. Ele tem contrato e esperamos que ele cumpra, se depender de mim, não sai. Claro que existe o desejo dele e a multa, que é alta, e a gente conta muito com isso - declarou.

Breno Bidon, de 19 anos, é um dos destaques do Corinthians na reta final do Brasileirão, em que ganhou oito jogos seguidos. O meia renovou com o Timão no começo desta temporada até 2028 com uma multa em contrato de R$ 770 milhões (na atual cotação do dólar).