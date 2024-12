Firmino fala sobre Corinthians e revela desejo de jogar no Brasil

A Fiel começa a sonhar com reforços para a próxima temporada. Classificado para a próxima edição da Libertadores, o Timão terá que ir ao mercado fortalecer a equipe. Roberto Firmino, jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, revelou que sonha em defender o Corinthians em uma volta ao Brasil.

O ex-jogador do Liverpool e da Seleção Brasileira é assumidamente um torcedor do Corinthians. O atacante de 33 anos atua fora do país há treze anos e construiu uma carreira no futebol alemão, onde defendeu o Hoffenheim, e na Inglaterra, onde foi campeão da Premier League e da Champions League pelo Liverpool.

Após tanto tempo longe, Firmino confessa que tem o desejo de retornar ao Brasil e defender o Timão no futuro.

— Eu coloquei em oração e quando o Senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, (vai acontecer). O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado no meu coração. Mas meu foco hoje está aqui, tenho mais um ano e meio de contrato - disse o atacante em entrevista ao "Uol".

Atuando no futebol árabe desde 2023, o atacante disputou 11 jogos nesta temporada e marcou dois gols. Firmino chegou a amargar oito jogos como reserva no Al-Ahli e busca mais oportunidades na equipe comandada pelo treinador alemão Matthias Jaissle.

Firmino comemorando gol pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/ Al-Ahli)

Olho no Corinthians

Torcedor do Timão, Roberto Firmino revelou que está acompanhando os jogos do Corinthians da Arábia Saudita. O atacante falou sobre a sequência positiva do clube alvinegro no Brasileirão, que classificou a equipe para a Libertadores.

— Apesar dos jogos serem tão tarde aqui, a maioria às três da manhã, sempre acompanho. Quando não consigo ver, assisto no dia seguinte. Torço e oro por eles. Voltaram a mostrar garra, que é o Corinthians. Estou torcendo bastante por eles, acompanhando, e desejo o melhor para continuarem crescendo e evoluindo — falou o jogador em entrevista à "Placar".