Permanência de Yuri Alberto vira pauta dentro do Corinthians

Yuri Alberto tem 26 gols em 54 jogos. O atacante lidera a artilharia do Corinthians no ano e vive a fase mais goleadora de sua carreira. Com tanto sucesso, a diretoria do Timão passa a se preocupar com a permanência do atleta para o próximo ano.

O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Mesmo com tantas garantias, Augusto Melo passa a ser cada vez mais perguntado sobre onde o goleador vai jogar em 2025.

Na janela do meio deste ano, Yuri Alberto foi sondado por dois clubes do futebol inglês: West Ham e Southampton. Segundo informações do "UOL", a oferta oferecia R$ 18 milhões pelo empréstimo de um ano e dobrava o valor em caso de compra após o período pré-estabelecido.

O Corinthians recusou a proposta, mas Yuri Alberto admitiu que, naquele momento, em que vivia uma má fase e era bastante criticado pela Fiel, pensou em sair do Timão.

- Teve momento em que queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui. Agradeço o apoio, o presidente confia no meu trabalho. Estava em um momento frágil e de cobrança alta, isso tem me preparado bastante. Isso me torna cascudo, tem me dado força, creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada - disse o atacante em setembro, durante entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Augusto Melo questionado

Nas últimas semanas, o presidente do Corinthians tem recebido perguntas sobre a permanência de Yuri Alberto. Internamente, membros da diretoria acreditam que a chance do atacante ser negociado é mínima, mas temem o assédio europeu.

Na última terça-feira (5), durante entrevista no canal oficial do clube, Augusto Melo foi enfático ao negar qualquer negociação pelo jogador.

- Saindo para onde? Não tem isso não. A gente conta com ele no projeto 2025. É uma peça fundamental, não sei de onde tiraram isso - afirmou o mandatário do Timão.

O presidente voltou a falar sobre o tema nesta segunda-feira (11), durante evento na Neo Química Arena. Perguntado sobre a permanência de Yuri Alberto em 2025, Augusto Melo foi enfático ao dizer que o atacante vai defender o clube alvinegro na próxima temporada.

- Não estou preocupado. É um jogador muito importante para o Corinthians e com certeza vamos contar com ele para 2025 - disse o dirigente.

Próximo jogo

O duelo do Timão será pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no dia 20 de novembro, está marcada para às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, com 41 pontos, o Corinthians precisa para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.