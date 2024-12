O Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava visando a preparação para o confronto contra o Grêmio, no domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro. O elenco teve dois dias de folga após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na terça-feira (3), que classificou a equipe para a próxima edição da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Corinthians define metas esportivas para 2025; confira

A atividade começou na academia. Os jogadores realizaram um trabalho de força antes dos treinamentos no gramado. Após o trabalho físico, Ramón Díaz promoveu um treino de troca de passes com movimentações e finalizações.

Depois do treino, os jogadores realizaram uma bateria de exames visando a preparação da equipe para a próxima temporada. Foram feitos uma bateria de testes cardiológicos, dermatológicos, oftalmo, otorrino e cognitivos. O Campeonato Paulista começará mais cedo na próxima temporada, a primeira rodada está marcada para o dia 15 de janeiro.

continua após a publicidade

Preparação para o Brasileirão

Com 53 pontos, em sétimo lugar, o Corinthians está matematicamente classificado para a Libertadores da próxima temporada. O Timão garantiu a vaga após vencer o Bahia por 3 a 0, na última terça-feira (3), na Neo Química Arena.

O Corinthians venceu os últimos oito jogos que disputou na competição. Uma das maiores motivação do clube do Parque São Jorge para este domingo (8) é garantir a artilharia de Yuri Alberto. O atacante lidera o ranking, junto a Alerrandro, com 14 gols no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ramón Díaz comandou o treino do Corinthians, nesta sexta-feira (6), visando a preparação para o duelo contra o Grêmio (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo compromisso do Corinthians

Neste domingo (8), o Corinthians enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena do Grêmio, casa do Tricolor Gaúcho.