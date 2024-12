Craque Neto manda recado a jogador do Corinthians: ‘Tem que calar a boca’

Ídolo do Corinthians, Neto mandou forte recado a um jogador do time paulista durante o programa "Donos da Bola". O apresentador criticou a atitude do zagueiro Cacá, que após a vitória sobre o Bahia, ergueu uma faixa com a frase "P** no c* da mídia" na Neo Química Arena. O ex-jogador pediu uma atitude do clube na situação.

continua após a publicidade

➡️ Cacá, zagueiro do Corinthians, xinga a imprensa na zona mista

- É isso que foi feito, do Ramón Díaz e do Emiliano, acreditar no grupo, do Corinthians calar a boca da mídia, inclusive a minha. Não tem problema nenhum. Eu só acho que quando um jogador de futebol pega uma faixa do torcedor e manda a mídia "tomar caju" na televisão, o Corinthians tem que tomar atitude. É uma coisa desnecessária, até porque ele representa o Corinthians, tem patrocinador, direito de imagem... - começou Neto.

- Teria que estar escrito ali as pessoas que deixaram o Corinthians nessa situação. Botar os presidentes ali - emendou o ex-meia Souza.

- É isso. Quem deve, quem não pagou, quem não fez as coisas... Você sabe da história do Corinthians? Então, se você não sabe, Cacá, tem que calar a boca - completou o ídolo do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em julho, após uma vitória sobre o Criciúma na Neo Química Arena, Cacá falou a frase pela primeira vez. No mesmo dia, o jogador foi às redes sociais e se desculpou. Na ocasião, a equipe vivia momento irregular no Brasileirão e estava na zona de rebaixamento. O Alvinegro se recuperou na temporada e garantiu vaga na Libertadores.