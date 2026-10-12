O Corinthians ganhou mais um desfalque para a partida diante do Vitória, na segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis Depay recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e está fora do confronto, que pode marcar a estreia do técnico Clarence Seedorf no comando do Timão.

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Segundo o árbitro Anderson Daronco, em súmula, o neerlandês recebeu o cartão amarelo por "Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu adversário de forma temerária". O lance ocorreu aos três minutos da segunda etapa, em uma disputa com Vitor Roque.

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Memphis se junta ao meia-atacante Kayke e ao meia Zakaria Labyad, ambos lesionados e sem previsão de retorno nesta temporada. Por outro lado, o treinador neerlandês terá os retornos de Rodrigo Garro e Kaio César, que ficaram fora do clássico por suspensão.

Clarence Seedorf está em Madri, na Espanha, e deve chegar ao Brasil entre terça-feira (13) e quarta-feira (14). O clube ainda definirá a data da apresentação oficial à imprensa e do primeiro treinamento do profissional à frente da equipe.

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Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

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A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.