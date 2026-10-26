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Corinthians precisa 'repetir' Fluminense de 2009 para evitar queda à Série B

Timão vive jejum de 10 jogos e busca reação na reta final do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 08:00
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Lingard com camisa branca com patrocínios, gritando durante lance em campo.
Corinthians busca reação nas últimas rodadas do Brasileirão (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

O Corinthians vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro e precisa buscar inspiração em uma das maiores reações da história da competição para escapar do rebaixamento. Sem vencer há 10 rodadas, o clube paulista pode olhar para o Fluminense de 2009, que chegou a ter 99% de risco de queda, mas protagonizou uma arrancada histórica na reta final do torneio e garantiu a permanência na elite nacional.

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A comparação entre as duas equipes vai além da sequência negativa. Após a 32ª rodada, o Corinthians soma os mesmos 33 pontos que o Fluminense tinha naquele momento da edição de 2009. A diferença, porém, está no desempenho recente. Enquanto o time carioca já apresentava sinais de recuperação, o Timão atravessa seu pior momento na competição, com nove derrotas e apenas um empate nos últimos 10 compromissos.

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Atualmente na zona de rebaixamento, o Corinthians precisa conquistar 12 dos 21 pontos restantes para alcançar a marca de 45 pontos, tradicionalmente utilizada como referência na luta contra a queda. Para isso, a equipe comandada por Clarence Seedorf terá que vencer pelo menos quatro dos últimos sete jogos, caso não some pontos por meio de empates.

Corinthians nos últimos 10 jogos do Brasileirão:

  1. Jogos: 10
  2. Vitórias: 0
  3. Empates: 1
  4. Derrotas: 9
  5. Aproveitamento: 3,3%
  6. Gols marcados: 10
  7. Gols sofridos: 22
  8. Saldo de gols: -12

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Como o Fluminense escapou do rebaixamento em 2009?

A campanha do Fluminense em 2009 ficou marcada por uma das maiores recuperações da história do Brasileirão. Durante a competição, o clube carioca acumulou 11 partidas consecutivas sem vencer, entre a sexta e a 16ª rodadas, com seis empates e cinco derrotas.

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Em meio à crise, Cuca assumiu o comando técnico após as passagens de Carlos Alberto Parreira, Vinícius Eutrópio e Renato Gaúcho. Naquele momento, o cenário era considerado praticamente irreversível. O Fluminense ocupava a lanterna, com apenas 18 pontos em 24 partidas, e os cálculos apontavam 99% de probabilidade de rebaixamento.

Fred comemora gol pelo Fluminense
Fluminense buscou virada histórica contra o Cruzeiro em 2009 (Foto: Divulgação/Fluminense)

A reação ganhou força na reta final. Na 32ª rodada, em 29 de outubro, o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Fred e Conca. O resultado foi fundamental para manter vivas as esperanças de permanência.

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Na rodada seguinte, o Fluminense protagonizou uma virada histórica diante do Cruzeiro, no Mineirão. Depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe comandada por Cuca reagiu no segundo tempo e venceu por 3 a 2, com dois gols de Fred e um de Gum. O triunfo tirou o clube da lanterna e fortaleceu a identidade do grupo que ficou conhecido como "Time de Guerreiros".

A arrancada continuou com vitórias sobre Palmeiras (1 a 0), Athletico-PR (2 a 1), Sport (3 a 0) e Vitória (4 a 0). O último resultado, conquistado na penúltima rodada, finalmente tirou o Tricolor da zona de rebaixamento.

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Na rodada decisiva, em 6 de dezembro de 2009, o Fluminense enfrentou o Coritiba, no Couto Pereira, precisando apenas de um empate para garantir a permanência. O confronto terminou em 1 a 1, resultado suficiente para confirmar a reação histórica e evitar a queda à Série B.

Outros clubes também escaparam após longos jejuns

O exemplo do Fluminense de 2009 não é o único que pode servir de referência para o Corinthians. Outras equipes conseguiram permanecer na primeira divisão mesmo depois de atravessarem sequências de 10 ou mais partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro.

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O próprio Fluminense voltou a enfrentar dificuldades em 2024, quando acumulou 13 jogos consecutivos sem vitória e, ainda assim, conseguiu evitar o rebaixamento. O mesmo aconteceu com o Ceará, em 2018, que também passou por uma sequência de 13 partidas sem vencer antes de reagir.

Outros exemplos são o Red Bull Bragantino, em 2024, e o São Paulo, em 2013. Ambos ficaram 12 jogos consecutivos sem conquistar uma vitória, mas conseguiram se recuperar a tempo de permanecer na Série A.

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Clarence Seedorf, técnico holandês, em casaco preto com detalhes laranja do Corinthians.
Seedorf chegou ao Corinthians com a missão de evitar o rebaixamento na reta final do Brasileirão (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

O que o Corinthians precisa fazer para evitar o rebaixamento?

Com sete partidas restantes, o Corinthians tem 21 pontos em disputa e precisa de uma reação imediata para escapar da Série B. Atualmente, a equipe ocupa a zona de rebaixamento, à frente apenas de Grêmio, com 31 pontos, Remo, com 26, e Chapecoense, com 21.

A distância para os adversários mais próximos ainda permite uma recuperação. O Internacional, primeiro clube fora do Z-4, soma 35 pontos, enquanto o Mirassol aparece com 37. Vitória e Vasco, por sua vez, têm 38 pontos cada.

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Para alcançar os 45 pontos, o Timão precisa conquistar quatro vitórias nos sete compromissos restantes. A pontuação, no entanto, não garante matematicamente a permanência, já que o desfecho também depende dos resultados dos concorrentes diretos.

O próximo compromisso será justamente contra o Mirassol, na sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ganha importância por envolver duas equipes próximas na classificação e pode representar o início de uma reação corintiana na reta final.

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