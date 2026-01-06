Corinthians antecipa parcela e espera fim do transfer ban da CBF

O Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), da CBF. O valor quitado foi de R$ 7,2 milhões, com vencimento previsto para o próximo dia 17.

A informação foi noticiada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmado pelo Lance!. O Corinthians atrasou as duas últimas parcelas, o que acabou acarretando em um transfer ban da CBF. O pagamento antecipado é uma forma de mostrar boa-fé e derrubar a punição.

Na decisão mais recente sobre o caso, o painel da CNRD estabeleceu que a suspensão do transfer ban depende da comprovação de uma mudança de conduta por parte do Corinthians. O órgão exige o pagamento pontual das parcelas.

O principal credor do Corinthians no plano é o Cuiabá, que tem a receber cerca de R$ 18 milhões pela contratação de Raniele, também em 2024.

O Corinthians ainda sofre um transfer ban da Fifa por uma dívida de cerca de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, que perdura desde agosto, além da sanção determinada pela CNRD.

Mobilização alvinegra

O Corinthians quitou, nesta segunda-feira (5), a dívida com Matías Rojas. O clube pagou a segunda parcela do acordo com o meia e evitou a aplicação de um novo transfer ban pela Fifa. Ao todo, a negociação custou R$ 41,2 milhões aos cofres alvinegros, valor referente ao atraso no pagamento dos direitos de imagem do paraguaio, que defendeu o clube entre 2023 e 2024.

A diretoria se mobiliza para quitar a dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, ainda em 2024. Os clubes estão conversando para chegar a um acordo.