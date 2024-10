Corinthians negociou quatro jogadores ao Cuiabá desde 2020

Timão chegou a emprestar o mesmo jogador por três temporadas







Escrito por Vitor Coelho Palhares e Ulisses Lopresti • Publicada em 16/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Em meio à cobranças públicas sobre não pagamento de dívidas, Corinthians e Cuiabá dominaram o noticiário esportivo com troca de farpas entre dirigentes. Entretanto, a relação entre os clubes não foi sempre conflituosa. Durante a gestão de Duílio Monteiro Alves como presidente, entre 2020 e 2023, o Timão negociou quatro jogadores com o Dourado.

Presidente do Cuiabá cobra dívida do Corinthians e nega acordo por Raniele

Ídolo em comum

O Cuiabá conquistou o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro em 2020. No ano seguinte, o clube matogrossense contou com a ‘ajuda’ do Timão para ter um goleiro vitorioso no seu primeiro ano na Série A.

Walter, jogador que conquistou diversos títulos com a camisa alvinegra, se transferiu por empréstimo ao Cuiabá em 2021. Na época, o atleta tinha mais um ano de contrato com o Corinthians, mas o clube do Parque São Jorge negociou um empréstimo com o Dourado e não exigiu uma transferência que envolvesse a compra dos direitos do goleiro.

Foi o começo de uma história de sucesso entre Cuiabá e Walter. O jogador se tornou o atleta com mais jogos disputados pelo Dourado e conquistou quatro vezes o campeonato mato-grossense.

Foto: Xandy Rodrigues

Empréstimos

Ao longo da gestão de Duílio à frente do Timão, quatro jogadores foram negociados por empréstimo ao Cuiabá. Entre eles está Jonathan Cafu, atleta contratado pelo Corinthians em 2020 para atuar por três temporadas, mas que passou a maior parte deste período no Dourado.

O atacante defendeu o Cuiabá entre 2021 e 2023 sob contrato com o clube alvinegro. A transferência foi renovada três vezes e Jonathan Cafu nunca se firmou como opção para treinadores do Timão. Atualmente, o jogador defende o clube mato-grossense de forma definitiva.

No começo de 2022, o Timão negociou mais um empréstimo com o Cuiabá. André Luís, atacante que tinha mais um ano de contrato com o Corinthians, se transferiu ao Dourado. No ano seguinte, o atleta foi vendido pelo clube mato-grossense por R$ 13 milhões.



Direitos assegurados

O quarto jogador negociado com o Cuiabá durante a era Duílio não saiu por empréstimo. Marquinhos, revelado pelo Timão, deixou o Corinthians a caminho do Cuiabá em 2022. Na ocasião, o clube paulista manteve 50% dos direitos federativos do atleta.

Conflito

Com Augusto Melo, a primeira relação entre os clubes foi na contratação de Raniele. O Timão contratou o volante junto ao Cuiabá. O Corinthians dividiu o pagamento de 2,5 milhões de euros em quatro parcelas: a entrada por 800 mil euros, a segunda e terceira parcela por 400 mil euros e a última por 900 mil euros.

O Corinthians pagou apenas a primeira parcela no prazo, em janeiro, na data limite para inscrever o jogador no Paulistão. A segunda venceu em agosto, e as restantes possuem o prazo final para novembro e julho do ano que vem, respectivamente.