Presidente do Cuiabá cobra dívida do Corinthians e nega acordo por Raniele

Publicada em 15/10/2024 - 14:24 • São Paulo (SP)

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, reafirmou em entrevista que o Corinthians mantém débitos relacionados à contratação do volante Raniele. O mandatário negou que as partes tenham entrado em acordo para quitação da transferência e detalhou que recebeu apenas a primeira parcela do negócio, realizada no ato da compra.

- Da venda inicial, que tinha o valor de 2,5 milhões de euros, eles (Corinthians) pagaram a entrada de 800 mil euros, que só foi paga porque ela era vinculada à liberação do atleta. Tanto que o Raniele só foi inscrito na véspera do encerramento das inscrições do Paulistão. Eles quase não conseguiram pagar esses 800 mil euros - disse o presidente, em entrevista ao Ge.

Dresch também revelou que o Corinthians procurou a diretoria do Cuiabá em buscar de um acordo para o pagamento do montante, tentativa que foi negada pelo Dourado.

- O Corinthians nos procurou, tentou fazer um acordo, nos ofereceram a parcela vencida mais a parcela que ia vencer em outubro. Nós não aceitamos, exigimos que fosse pago todo o saldo. O Corinthians não pagou e nós entramos com ação na CNRD. O Corinthians foi notificado, se manifestou reconhecendo a dívida - completou o dirigente.

Em meio à luta contra o rebaixamento de ambos os clubes, o presidente do Cuiabá alega que não imagina um cenário em que o Corinthians quite a dívida. Com 29 pontos, a equipe paulista aparece na 18ª colocação, um ponto à frente do Dourado, 19º colocado na tabela de classificação do Brasileirão.

Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch cobra do Corinthians parcela da compra de Raniele (Divulgação/Cuiabá)

- A segunda parcela de 400 mil euros venceu no dia 31 de julho deste ano. O contrato que a gente fez previa que, caso a parcela não fosse paga no vencimento e nem após o prazo que é dado depois do vencimento, nós demos cinco dias de prazo, as parcelas que estavam a vencer venceriam antecipadamente. E sobre todo esse saldo vencido, haveria uma multa de 30%. A quantia era em torno R$ 13 milhões, que é o valor original. Aí tem a correção de 1% ao mês mais o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), que mede a inflação. Hoje dá quase R$ 600 mil só de juros - finalizou.

Valores da contratação de Raniele pelo Corinthians

1ª Parcela (entrada): 800 mil euros - efetuada em janeiro

2ª Parcela: 400 mil euros - venceu dia 1º de agosto

3ª Parcela: 400 mil euros - vence dia 30 de novembro

4ª Parcela: 900 mil euros - vence em julho de 2025